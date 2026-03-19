王宏仁國際專欄》危機擴散之際 台海越需要穩定

台灣海峽就是一個這樣的地方。如果台海發生戰爭，其後果將遠遠超過中東局勢。台海不僅是能源與貨物運輸的重要航道，更是全球半導體以及高科技產業供應鏈的核心。一旦軍事衝突發生，其衝擊將不只是能源價格上升，而是對全球產業體系造成近乎「核彈級」的癱瘓結果。

◎ 王宏仁

當前國際局勢呈現出一種前所未見的連動狀態。美國與伊朗的軍事衝突尚未完全落幕，美國總統川普（Donald Trump）已經決定延後原訂舉行的「川習會」，理由是必須優先處理中東戰局。加上原先遲遲無法結束的烏克蘭戰爭，我們看到的是國際秩序正在處於重新調整的關鍵階段，台海穩定的重要性已經浮上檯面，需要讓國際社會更為重視和參與。

荷姆茲海峽一旦受到干擾，全球能源市場立刻出現劇烈波動。示意圖，圖為在阿拉伯灣駛向荷姆茲海峽的貨船。（美聯社檔案照）首先，伊朗戰爭最直接的外溢效應，是對全球能源與海上運輸安全的衝擊。荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）一旦受到干擾，全球能源市場立刻出現劇烈波動，亞洲主要經濟體無一倖免。這對國際社會的啟示極為明確：當一個關鍵戰略點受到威脅時，其影響會迅速跨越區域，形成全球性衝擊。台灣海峽就是一個這樣的地方。如果台海發生戰爭，其後果將遠遠超過中東局勢。台海不僅是能源與貨物運輸的重要航道，更是全球半導體以及高科技產業供應鏈的核心。一旦軍事衝突發生，其衝擊將不只是能源價格上升，而是對全球產業體系造成近乎「核彈級」的癱瘓結果。

不過，我們在烏俄戰爭以及伊朗衝突的過程中不斷地看到，部分西方國家在面對國際危機時會出現「選擇性參與」與戰略自私的行為。例如最近德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）公開拒絕美國的呼籲來軍事介入伊朗的衝突，並強調該事件與北約無關，這樣的說法是在區域戰事上的切割，實質上卻是一種典型的責任迴避。

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德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）公開拒絕美國的呼籲來軍事介入伊朗的衝突，並強調該事件與北約無關。（法新社檔案照） 這種論述最令人憂心之處，在於其背後隱含的危險邏輯：當一場衝突被簡化為「區域問題」，國際社會便可以選擇不作為。然而，如果依此邏輯推演，那麼烏克蘭戰爭同樣可以被解釋為歐洲長期對俄羅斯戰略姑息的結果，美國是否也可以因此拒絕投入大量資源與軍事支援？答案顯然是否定的，因為威權擴張從來不是局部現象，而是對整體國際秩序的挑戰，美國才必須介入、我們大家才必須介入。

另外一方面，烏俄戰爭最近的進展對於台海穩定具有雙重啟示。一方面，戰場持續呈現高度消耗與拉鋸，顯示即使在軍力不對稱的情況下，小國仍可透過創新作戰方式有效抵抗強權。烏克蘭大量運用無人機打擊俄羅斯本土、海軍基地與能源設施，甚至以海上無人艇威脅黑海艦隊，證明低成本、分散式與科技化的戰力能夠顯著削弱傳統軍事優勢。這種作戰模式與台灣近年強調的「不對稱防衛」高度一致，不僅強化台灣既有的國防改革方向，也將促使美國與歐洲更重視相關技術與裝備的提供。

烏克蘭軍方大量運用無人機打擊俄羅斯本土、海軍基地與能源設施。（美聯社檔案照）另一方面，潛在的風險不容忽視。若戰爭最後以「依據實際控制線停火」的方式收場，這可能被中國錯誤解讀為透過軍事手段改變現狀仍具有一定程度的國際容忍空間。此外，美國在處理烏俄戰爭時逐漸傾向透過政治談判促成停火，而非追求戰事勝利，也可能在印太地區引發疑慮：當台海發生危機時，美國是否會優先尋求快速政治解決，而非長期軍事支持？這些不確定性，都提醒台灣必須持續強化自身防衛能力，而不能過度依賴外部安全承諾。

再從美歐的近期關係來看，伊朗衝突進一步暴露出跨大西洋體系內部的分歧。歐洲各國對是否支持美國軍事行動態度不一，從公開反對到有限合作不等，顯示歐洲在重大安全議題上難以形成一致立場。同時，美國與歐盟之間的貿易摩擦也在升高，使原本的戰略協調更加複雜。對台灣而言，這樣的分歧可能意味著，在未來台海危機中，歐洲更可能先等美國出手，而非在第一時間提供安全支援。

美國與歐盟間的貿易摩擦在升高，使原本的戰略協調更加複雜。圖為歐盟旗幟。（彭博檔案照） 但值得注意的是，當前的分歧並非全然負面。隨著歐洲更加強調「戰略自主」與經濟安全，其與印太民主國家建立多元合作網絡的動機反而提高。在半導體、關鍵科技與供應鏈韌性等領域，台灣的重要性早就獲得歐洲各國的關注。換言之，即使西方內部在軍事議題上出現不一致，台灣仍有機會在經濟安全與科技合作層面，深化與歐洲的連結。

最後，川習會的延期，其真正意義並不在於美中高層互動是否出現停滯，反而在於為中國政府提供了更充裕的時間，為今年首場美中領導人會面進行更精細的戰略準備。對北京而言，這場會談絕非單純的關係穩定機制，而是推進其「祖國統一」議程的重要操作場域。可以預期，中國將在經濟層面將會釋出各種誘因，包括市場讓利與採購承諾，同時在政治與安全議題上對美方提出更具體的要求，試圖換取美國在台灣政策上的實質讓步。這些可能涵蓋對台軍售金額與內容的調整、限制台灣總統過境美國的安排、放緩甚至阻止美台關係進一步制度化，以及避免「台灣旅行法」所開啟的高層互訪真正落實。

川習會的延期，其真正意義並不在於美中高層互動是否出現停滯，反而在於為中國政府提供了更充裕的時間。（路透檔案照） 中國方面非常清楚一次會談難以全面達成其目標，也極可能透過未來一連串的領導人會面持續累積壓力與談判籌碼。因此，對台灣而言，真正需要警覺的並非會談是否延期，而是中國將如何利用這段時間重新設定議題並逐步推進其對台戰略。這並不意味著台灣必須悲觀看待後續發展。美方決策體系中仍存在重要的穩定因素，特別是國務卿魯比歐（Marco Rubio）在對中與對台政策上的一貫立場，將在一定程度上對川普形成政策上的制衡，有助於維持美國對台政策的基本底線不被輕易鬆動。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在對中與對台政策上的一貫立場，將在一定程度上對川普形成政策上的制衡。（歐新社檔案照） 從伊朗戰爭到歐洲安全分歧、再到川習會延期，這些看似分散的事件其實共同指向一個現實：當前國際秩序正處於高度不確定與重組的過程。在這樣的局勢下，台海不是區域安全的「問題」或「麻煩」（problem），反而是國際社會要力求穩定的關鍵點。對台灣而言，真正的挑戰不只是應對單一危機或敵人，而是在多重風險交錯的環境中，持續強化自身韌性與戰略位置。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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