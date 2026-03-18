黃澎孝練「孝」話》聯合護航荷姆茲海峽⁉️中國去就兩難的戰略陷阱 日本獲「國家正常化」契機

在這次伊朗封鎖荷姆茲海峽對全世界能源供應造成非常嚴重的國際危機之下，中國如果置身事外，不但會傷害北京在國際事務上的影響力與發言份量。更嚴重的是，中國恐將失去未來參與國際聯合管理荷姆茲海峽航行安全的一席之地。這對美中博弈大局的影響，當然會形成「太阿倒持，授人以柄」，被美國從中東石油供應鏈的源頭「卡脖子」的不利局面。

◎ 黃澎孝

美國總統川普14日在社群平台點名英、法、日、韓、中等國，呼籲派軍艦與美國「聯合護航」荷姆茲海峽，引起了國際上一片譁然，對中國而言，更是面臨了去就兩難的戰略陷阱。

美國總統川普在社群平台點名英、法、日、韓、中等國，呼籲派軍艦與美國「聯合護航」荷姆茲海峽。（彭博檔案照） ♦️中國與伊朗為敵的選邊難題♦️

因為，中國如果一旦派軍參與美國的聯合護航，那就意謂著中國選邊與伊朗為敵。從此，中國苦心經營數十年的中伊關係必然造成難以修復的嚴重裂痕。中國在伊朗數百億美元的投資也將面臨難以估算的損失。

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但是，在這次伊朗封鎖荷姆茲海峽對全世界能源供應造成非常嚴重的國際危機之下，中國如果置身事外，不但會傷害北京在國際事務上的影響力與發言份量。更嚴重的是，中國恐將失去未來參與國際聯合管理荷姆茲海峽航行安全的一席之地。這對美中博弈大局的影響，當然會形成「太阿倒持，授人以柄」，被美國從中東石油供應鏈的源頭「卡脖子」的不利局面。

伊朗封鎖荷姆茲海峽，對於全世界能源供應造成非常嚴重的國際危機。（路透檔案照）

♦️川普做球讓日軍重返國際擂台⁉️♦️

最值得關注的是，川普在這次荷姆茲海峽航行危機中，點名被和平憲法桎梏數十年的日本，要求日本也派出艦艇參與美國的護航行動，實不啻在高市早苗積極推動日本國家正常化，自衛隊正常國軍化的當下，做出了一記非常高明的球，讓高市早苗得以適時發揮臨門一腳！

日本首相高市早苗積極推動日本國家正常化，自衛隊正常國軍化。（彭博檔案照）眾所周知，日本是一個隱形的軍武大國。尤其，日本在二戰末期，飽受美國水雷戰封鎖之苦，從而被迫鍛鍊出全世界首屈一指的掃雷、排雷能力。

♦️唯日本能快速掃除荷姆茲海峽的水雷封鎖♦️

目前日本海上自衛隊設有全世界唯一的 「掃海隊群」（Mine Warfare Force）的完整排雷指揮體系，甚至將其他國家只列為海軍附屬單位的「掃雷部隊」建制成「獨立兵科」。

目前，日本海上自衛隊的掃雷核心戰力是Awaji級遠洋掃雷艦。原已有四艘，2025年第5艘已下水測試中，第6～7艘也已完成編列預算，即將著手建造。

日本海上自衛隊的掃雷核心戰力，Awaji（淡路級）掃雷艦「能美號」去年服役。（資料照，取自日本防衛省）日本「海自」還擁有近岸掃海艇（MSC系列）18艘。另有兩艘「掃雷母艦」（Mine Warfare Command / Tender）搭載：無人掃雷艇和潛水排雷隊（EOD）。

加上其他支援船艦，形成一支約具24艘規模並具備遠征與持續作戰能力的完整水雷戰體系。這種「高低搭配＋指揮母艦」的結構，在全球海軍中堪稱唯一僅見。也是當前中東荷姆茲海峽航行危機中，唯一能夠快速「打開海上生命線」的國家之一。

日本掃雷能力強，是荷姆茲海峽航行危機中，能快速「打開海上生命線」的國家。（取自貼文） ♦️川普與高市早苗聯手合演日本武士復活劇⁉️♦️

川普點名日本參與荷姆茲海峽，不只是戰術上的「迫切需要」，而且是戰略上對日本戰敗後的「光榮解鎖」——讓日本在維護國際航行安全的正當名義下，「被動」跨出軍事正常化的關鍵門檻。

換言之，川普非常高明地公開做球給高市早苗，讓日本得以趁機從 「專守防衛」的區域防衛角色，轉型升級為具備全球軍事行動能力的正常國家角色。這對中國而言，恐怕才是最受傷害的噩夢吧！

非常值得玩味的是，高市早苗雖然一開始婉拒派遣自衛隊。但是，17日高市在國會卻出現不一樣的態度變化。

根據《朝日新聞》報導，高市早苗在參議院預算委員會上明確表示：「我們正在確認是否有法律依據背書，綜合目前（荷姆茲海峽）正在發生的實際狀況，以及日本能做與不能做的事情，進行全面的盤點與釐清。」

高市早苗還向議員們列舉包含掃雷、護航船舶、支援他國軍隊，或是擴大情報蒐集範圍等潛在可能選項，都是派遣自衛隊可進行的任務方向。

這對即將在19日訪美，有與川普當面討論各方面議題的高市早苗而言，這番「呼之欲出」，正面釋出呼應川普聯合護航的表態，意謂著美伊戰爭即將產生改變全球戰略格局的意外結果 —— 現代日本武士即將重登世界軍武擂台‼️讓我們拭目以待吧。

日本海上自衛隊可協助掃雷、護航船舶、支援他國軍隊，或是擴大情報蒐集範圍等任務。（資料照，取自防衛省海上自衛隊臉書） （作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書





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