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法操》【司想評論】婦兜售神藥誇「吃完跌倒都沒事」，保健食品可以宣傳療效嗎？

依健康食品管理法第2條規定，「健康食品」是有法律定義的專有名詞，必須含有具保健功效的成分，並經安全性與功效性試驗，以實質科學證據證明效果，但不得以治療或矯正疾病為目的。通過審查後，才能依法標示並宣稱衛福部核准的特定保健功效。
法操FOLLAW

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2026/03/24 08:30

法操司想傳媒

一名80多歲的張姓婦人向前來看診的70多歲連姓婦人推銷一款標榜「吃了就算跌倒也不會有事」的產品。（取自貼文）一名80多歲的張姓婦人向前來看診的70多歲連姓婦人推銷一款標榜「吃了就算跌倒也不會有事」的產品。（取自貼文）不少民眾會購買保健食品輔助日常營養的攝取，有些保健食品的宣傳相當誇張，例如吃了一禮拜能瘦5公斤，或是吃了癌症自己就會好，其實保健食品如果沒有經過檢驗，是不能宣傳療效，民眾購買前應該停看聽，多找尋相關資料，避免花錢又傷身。

近期就有則關於誇大宣傳療效的新聞報導，其指出，台北市文山區一間復健診所內，一名80多歲的張姓婦人向前來看診的70多歲連姓婦人推銷一款標榜「吃了就算跌倒也不會有事」的產品，聲稱效果神奇。連婦信以為真，以高於市價約4倍、共1萬1000元的價格購買。不料返家服用後，身體狀況並未改善，進一步查證才發現該產品其實只是一般保健食品，並非藥品。連婦認為受騙，於是向警方報案。

法規怎麼規定？

依健康食品管理法第2條規定，「健康食品」是有法律定義的專有名詞，必須含有具保健功效的成分，並經安全性與功效性試驗，以實質科學證據證明效果，但不得以治療或矯正疾病為目的。通過審查後，才能依法標示並宣稱衛福部核准的特定保健功效。

至於「保健食品」，雖可能含有保健相關成分，但未經上述科學驗證與主管機關核定，因此不得宣稱具有特定保健功效，只能作為一般食品販售，並適用食品安全衛生管理法的規範。

另外根據該法第14條，健康食品之標示或廣告不得有虛偽不實、誇張之內容，其宣稱之保健效能不得超過許可範圍，並應依中央主管機關查驗登記之內容。（第一項）健康食品之標示或廣告，不得涉及醫療效能之內容（第二項）。若違反上述規定，賣家很有可能會被依第24條處以10至200萬以下的罰鍰。

被騙怎麼辦？

若家中長輩誤信保健食品能治病，甚至花大筆錢購買，此時可以尋求民事及刑事責任。

民事部分，按照民法第92條，因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。

除了民事部分可以撤銷買賣契約外，還可以依刑法第339條：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」

法操建議民眾購買保健食品或是健康食品前，應注意有沒有檢驗標章，或是多找資料再決定是否購買，有些保健食品還很有可能摻有禁藥成分。購買前多做功課，以免花了大把鈔票卻賠上自己的健康。

本文經授權轉載自法操》【司想評論】婦兜售神藥誇「吃完跌倒都沒事」，保健食品可以宣傳療效嗎？

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