在實務上，監護處分多半適用於因精神障礙而犯罪的人。依刑法第87條第1項規定，若行為人因第19條第1項原因（例如精神障礙致不能辨識或控制行為）而不罰，但情況顯示仍有再犯或危害公共安全之虞時，法院得命其進入適當場所，或以適當方式施以監護，通常就是強制住院治療。

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）不少民眾對於思覺失調患者多有誤會，許多社會事件也因為行為人辯稱自己有思覺失調，而讓民眾對於思覺失調患者敬而遠之。



近期有則新聞指出，嘉南療養院一名醫師與一名居家護理師，前往台南一名患有嚴重思覺失調症的高姓男子家中，準備替其施打長效針。高男當時持大型美工刀，連續揮砍，造成醫師與護理師受傷，但並未造成重傷。



台南地方法院查明，高男在行兇時因精神障礙導致辨識力降低，因此對其兩項傷害罪減刑，合併判刑1年4月，並在服刑前須接受為期3年的醫療監護。判決也指出，高男的強制社區治療與延長治療，均經衛福部審查許可，由嘉南療養院醫護人員與當地衛生所護理師共同執行。



什麼是思覺失調？思覺失調患者會殺人嗎？



根據三軍總醫院黃三原醫生介紹，思覺失調患者難以辨認虛實，有時患者的行為狀態奇怪，有時卻又很正常。一般人可能會以為有精神病的人都有暴力傾向和危險，這並不正確。思覺失調症患者其實是很少有暴力表現。大部份時候，他們都愛靜，羞怯和畏縮。



什麼是監護處分？



監護處分屬於保安處分的一種。所謂保安處分，是刑罰之外的補充制度，重點不在報應，而在於預防未來危險，藉由透過一定程度的人身自由限制，達到矯治與教化的目的。



在實務上，監護處分多半適用於因精神障礙而犯罪的人。依刑法第87條第1項規定，若行為人因第19條第1項原因（例如精神障礙致不能辨識或控制行為）而不罰，但情況顯示仍有再犯或危害公共安全之虞時，法院得命其進入適當場所，或以適當方式施以監護，通常就是強制住院治療。



至於期間，同條第3項規定，原則上監護處分最長為五年；若執行期間屆滿前，檢察官認為仍有必要，可聲請法院延長。第一次延長最長三年，其後每次最長一年。若延長累計達十年，須定期（實務上約每九個月）評估是否仍有繼續執行的必要；若已無必要，法院也可隨時免除其執行。



為什麼需要監護處分？



監護處分不同於一般自由刑，不是單純把人送進監獄，而是讓因精神狀況失調而犯罪的人先接受專業治療。這類受監護人與一般犯罪者不同，他們往往因精神疾病影響，無法正常辨識或控制行為。若僅施以監禁，問題根源未被處理，未來危險仍然存在；相反地，透過醫療與持續評估，使精神狀況穩定，才能真正降低再犯風險，同時兼顧公共安全與人權保障。

本文經授權轉載自【法操】【刑法小教室】思覺失調男遭判強制治療3年，什麼是監護處分？

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