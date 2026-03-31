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自由開講》從「敢生」到「能養」的距離

2026/03/31 08:00

◎ 林志鴻

這陣子，手機新聞推播的數字令人心驚。截至今年2月底，台灣總人口數已連續26個月負成長，2月的新生兒數量甚至跌到只剩6,523人。看著去年整年僅10.7萬名新生兒的數據，身為正處於適婚年齡、卻對踏入婚姻與生子猶豫不決的「這代年輕人」，我想說的是：我們並非不想生小孩，而是不確定，現在的職場環境是否容許年輕人花時間「愛小孩」。對我們而言，結婚生子不再只是買不買得起房的經濟題，而是一場關乎職業生涯存亡的風險評估對我們而言，結婚生子不再只是買不買得起房的經濟題，而是一場關乎職業生涯存亡的風險評估；示意圖。（法新社檔案照）對我們而言，結婚生子不再只是買不買得起房的經濟題，而是一場關乎職業生涯存亡的風險評估；示意圖。（法新社檔案照）

彈性育嬰假：從「敢請」到「能請」的距離

長期以來，育嬰留職停薪被視為一種「斷崖式」的選擇，要嘛全拿，要嘛全丟。幸好，勞動部從元旦起推出的新制——「以日申請」的育嬰留停，終於打破了這種僵局，這是就業保險制度彈性化的一大突破。對於第一線勞工來說，生活中總有許多突發狀況：小孩突然發燒、托嬰中心臨時停托。如果只能請長假，往往會造成同事負擔、自己職位被邊緣化但若能以「天」為單位彈性運用，我們就不必在「當個好員工」與「當個好父母」之間痛苦地二選一，這份靈活性，是給予猶豫者的一劑強心針。而且，好消息是，最新的數據顯示，已經有超過2700名家長申請。

99%的中小企業 是政策落實的深水區

政府雖然有好的法規，但如何「出資鼓勵」這些小公司把托嬰中心或幼兒園做好，才是關鍵；示意圖，圖中人物與內文無關。（資料照，南市府社會局提供）政府雖然有好的法規，但如何「出資鼓勵」這些小公司把托嬰中心或幼兒園做好，才是關鍵；示意圖，圖中人物與內文無關。（資料照，南市府社會局提供）然而，理想與現實的鴻溝在於：台灣有99.4%的企業規模小於100人。在這些中小企業裡，一個人往往要分擔三個人的工作，這也是我們最擔心的。政府雖然有好的法規，但如何「出資鼓勵」這些小公司把托嬰中心或幼兒園做好，才是關鍵。我們不敢奢望每一間公司都蓋一棟豪華幼兒園，但我們期待政府能引導企業，將「育兒友善」轉化為一種人才競爭力。

給企業與人資的呼籲：照顧員工和子女是雙贏

勞動部從5月1日起實施「強化企業托育」新制，我誠摯希望企業主與人資主管們能看見這個趨勢。即便公司目前無法立刻設置硬體托育設施，也可以先從最基礎的軟性措施做起。事實上，勞動部除了補助空間設置，對於企業發放育兒補助也有相關企業補助方案，100人以下企業只需要負擔3成預算，政府出資7成，就可以馬上讓員工有感。這不僅是給員工的福利，更是留住核心人才的手段之一。當我們看到一間公司願意主動對接政府資源，支持員工生養時，那種「被接住」的安全感，才是讓我們願意點頭成家的關鍵。

（作者為關心勞工權益的公民）

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