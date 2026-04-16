自由開講》談新核能之前 舊問題解決了嗎？

◎ 林仁斌

近來有評論以「新核能 vs. 舊核能」為題，似乎只要貼上「新」字，核電爭議就能翻頁。然而，若缺乏制度與成本分析，這類論述便容易流於技術包裝。能源轉型從來不是比拼名詞，而是比拼成本、風險與制度承擔能力。

所謂新核能，例如小型模組化反應爐（SMR），在設計上標榜更安全、更具彈性。（法新社檔案照）所謂新核能，例如小型模組化反應爐（SMR），在設計上標榜更安全、更具彈性。但目前全球仍缺乏成熟的大規模商轉案例，長期運轉數據、完整財務模型與除役成本估算亦尚未充分驗證。當技術仍處於示範或規劃階段，就急於將其定位為主要能源解方，容易形成以未來承諾替代當前證據的政策想像。這樣的推論仍有待更充分驗證。

更重要的是，把焦點鎖定在「新」與「舊」的差異，可能使討論偏離核心問題。核能的爭議從來不只在反應爐型式，而在於全生命週期成本與制度風險：高額前期投資、較長建設期、退役與除役費用、核廢料最終處置場址，以及事故責任分攤機制。這些問題，不會因為技術名稱更新就自動消失。若未將制度與財務風險充分揭露，而僅強調技術優點，重大公共決策便可能籠罩在不完整資訊之中。

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同時，當再生能源與儲能成本持續下降，電網調度與需求管理技術日益成熟，能源選項早已不是「有核或無核」的二分法。真正的政策討論，應比較各種能源在成本穩定性、建設時程、系統韌性與減碳效率上的綜合表現，而不是以單一技術想像取代整體規劃。

能源選項不是「有核或無核」的二分法；圖為核三廠內太陽能光電示範區。（資料照）能源政策是國家級治理工程，而非單純的工程技術選擇。當部分論述將焦點縮減為「新核能更先進」，卻對核廢料、監管體制與財務風險著墨有限，便可能形成選擇性揭露。公共政策需要的是完整比較，而不是漂亮標籤。如果台灣要面對未來電力與減碳挑戰，討論應建立在透明數據與制度承擔能力之上，而不是把「新核能」當成萬靈丹。技術可以進步，但治理風險不會因為換了名稱就消失。真正負責任的能源辯論，應該拆解煙霧，而不是製造煙霧。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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