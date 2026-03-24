自由開講》救國團披公益外衣 「春風會報」揭真相

◎ 趙心瑜

黨產會公布最新史料，揭露在威權統治時期用來監控校園的「春風會報」會議，救國團代表在會中還稱國民黨為「本黨」。（資料照，黨產會提供）黨產會日前公布「春風會報」檔案，再度揭示一個難以否認的事實：救國團在威權時期本就是國民黨黨國體制的一環，其附隨組織身分幾乎無可辯駁。藍白陣營即便強行修法，將救國團排除於《黨產條例》適用範圍，企圖以立法手段替黨產「洗白」，終究只能改動條文，而無法抹去歷史留下的清楚痕跡。

一九八三年的「春風會報」會議紀錄顯示，該會報由教育部主持，與會者包括情治機關、行政部門與救國團等單位。會議內容不僅涉及校園情勢監控，甚至直接討論台大學生代表會選舉結果。最具關鍵意義的是，救國團代表在會議中以「本黨」稱呼國民黨。一個長年自稱公益團體的組織，卻在官方會議上自然地把國民黨視為「本黨」，這絕非偶然口誤，而是黨國體制下組織隸屬關係的清楚顯影。

據黨產會調查，1983年6月16日，在學校安定工作會報「春風會報」中，擔任主席的教育部，以會報代名「夏雨生」名義，向包括黨、政、情治單位、救國團等參與會報單位發出第7次春風會報的會議記錄。（資料照，黨產會提供）從法律層面觀察，《黨產條例》認定附隨組織的核心標準，在於是否受政黨實質控制，並配合政黨政治目的運作。救國團的歷史軌跡恰恰完全符合這些要件。其成立本就源自國民黨中央改造委員會的規劃設計，被定位為「本黨領導青年運動之外圍組織」，長年負責校園動員、青年組織運作以及海外僑社網絡連結。這樣的制度性角色，本質上就是黨國體制的政治工具，而非單純的民間公益活動。

更諷刺的是，若救國團真如國民黨所稱只是公益團體，為何能在威權年代參與情治體系監控校園？又為何會在校園選舉失利時進入跨部會情治會議檢討敗因？答案不言而喻。

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無論從歷史檔案、制度運作還是法律規範觀察，救國團作為國民黨附隨組織的事實早已清楚無疑。國民黨透過修法將其排除於《黨產條例》之外，不過是試圖以立法為黨國遺產撐起一道保護傘。當歷史證據如此明確，若國民黨仍硬要將其包裝為「公益團體」，那已不只是辯護，而是對法治原則、轉型正義與歷史記憶的公然羞辱！

（作者為法務人員）

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