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矢板明夫觀點》放狠話「叫得兇，轉得快」 古巴撐不住啦～

越愛放狠話的人，通常是沒有自信的人。真正有底氣的人，完全不用天天證明自己。川普就是一個很有意思的對比。他經常說某某獨裁者是他的「好朋友」，但涉及利益衝突時，他收拾「好朋友」一點也不手軟。加關稅、科技封鎖、金融制裁，樣樣都來。所以，真正可怕的，從來不是聲音最大的人，而是那些有決心，而且真正有實力的人。
矢板明夫

矢板明夫

2026/03/17 21:00

矢板明夫

最近看國際新聞，有一個感想。世界上有一種人，專門靠放狠話過日子。但這種人往往有一個共同特點：叫得凶，轉得快。古巴現在就很典型。這幾天經濟撐不住了。石油沒有，外匯也沒有，整個國家信心都在往下掉古巴總統狄亞士-卡奈近日面臨石油封鎖困境，一反常態向華府放軟低頭。（路透檔案照）古巴總統狄亞士-卡奈近日面臨石油封鎖困境，一反常態向華府放軟低頭。（路透檔案照）

古巴總統狄亞士-卡奈開始向美國低頭了。但他以前可不是這樣。前一陣子美國和委內瑞拉對立時，他來勢洶洶地替馬杜洛撐腰，說什麼「如果委內瑞拉受到威脅，美國要付出代價」。結果委內瑞拉不僅受到威脅，連總統都被美國抓走了。於是，古巴突然軟了下來，宣布願意和美國談判。

馬杜羅多年來反美反帝講得慷慨激昂，但他的實力根本沒有辦法和美國抗衡；圖為馬杜羅（左）遭美軍生擒並押解至紐約受審。（路透檔案照）馬杜羅多年來反美反帝講得慷慨激昂，但他的實力根本沒有辦法和美國抗衡；圖為馬杜羅（左）遭美軍生擒並押解至紐約受審。（路透檔案照）這種畫面其實一點也不新鮮。很多獨裁政權都是同一個套路，平時靠口號壯膽。馬杜洛就是典型。多年來反美反帝講得慷慨激昂，但他的實力根本沒有辦法和美國抗衡。世界上另一個「狠話大戶」是北韓。幾乎每隔一段時間就宣布要把首爾變成火海。說了幾十年，首爾至今依然燈火通明。韓國人每天照樣喝咖啡、追劇、加班開會，生活沒有受到影響。

中國這幾年也有幾位狠話型人物。比較有代表性的兩個是魏鳳和、李尚福，都當過國防部長。談到台灣問題時，動不動就說「不惜一戰」。結果現在被自己老大關起來，估計過不久就會被安排在中央電視台上痛哭流涕地認罪了。喜歡放狠話、目前還在台上的是王毅。這位中國外交部長在談到台灣問題時，動不動就是「必將統一」、「不容干涉」之類的強硬表態。今後不知道會不會也被自己的老大收拾了？中國這幾年也有幾位狠話型人物；如圖中的前國防部長李尚福。（路透檔案照）中國這幾年也有幾位狠話型人物；如圖中的前國防部長李尚福。（路透檔案照）

看久了其實會發現一個簡單的邏輯。越愛放狠話的人，通常是沒有自信的人。真正有底氣的人，完全不用天天證明自己。川普就是一個很有意思的對比。他經常說某某獨裁者是他的「好朋友」，但涉及利益衝突時，他收拾「好朋友」一點也不手軟。加關稅、科技封鎖、金融制裁，樣樣都來。所以，真正可怕的，從來不是聲音最大的人，而是那些有決心，而且真正有實力的人。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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