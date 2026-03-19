益言益行》一片海苔照出的食安缺口：重金屬無聲無息，別讓台灣下一代買單

台灣發展遲緩兒童通報數屢創新高 ，背後隱藏的元凶極可能是「環境重金屬」。近期進口嬰幼兒海苔驗出重金屬嚴重超標 ，暴露出食安防線的巨大缺口。重金屬鉛會「偽裝成鈣」騙過神經系統 ，造成兒童IQ下降的不可逆傷害 ，最終全民都必須為此龐大的社會成本買單 。我們必須具備新世代的防護思維，運用科學實證的益生菌「腸道攔截」機制 ，搶救台灣下一代的天賦。

◎ 郭昭宏／台灣腸道醫學會理事長、高雄醫學大學教授、秀傳醫院副營運長

台灣人常說「孩子生得少，每個孩子都是寶」，但公共治理真正的考題不只是補貼與口號，而是：我們有沒有能力把最需要被保護的族群守在風險之外——尤其是嬰幼兒。國民健康署統計顯示，2023年疑似發展遲緩兒童通報數達34,781人，自閉兒童也逐年攀升。

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發展遲緩及自閉的成因不是單一因素，但依據四大醫學期刊之《柳葉刀》之醫學報告，60%–65％是來自環境毒物，如重金屬等。它們無聲無息，卻會在孩子的發育關鍵期留下後座力。

天然無法「掛保證」：嬰幼兒海苔重金屬超標53倍太驚人

近期《鏡週刊》揭露，部分韓國進口嬰幼兒海苔送驗後發現，鎘竟然超標53倍，鉛也超標4倍。這數字對我們醫師而言，實在太驚悚！食藥署要求業者緊急下架回收，累計逾2.5萬件不符規定產品，不敢想像這些產品已被吃掉多少？如果持續下去又會如何？

《鏡週刊》指出，部分韓國進口嬰幼兒海苔送驗後發現重金屬鉛、鎘含量超標；示意圖，圖中產品與內文無關。（資料照）

問題不只在「幾包海苔」。更值得追問的是：當產品標榜「給嬰幼兒吃」，制度端應該做到的，理應是更嚴的門檻、更清楚的資訊、更高頻率的抽驗，否則風險就會往最弱的地方流——而最弱的，往往是孩子。

海苔不是個案：重金屬跟著空氣、土壤、水一路進食物鏈，最後落在孩子嘴邊

把海苔當成偶發事件，就太過小覷了。重金屬污染的路徑從來不只一條：空氣沉降、工業排放、土壤與水源累積，最後再一路進到海洋沉積與食物鏈，你很難在日常生活中完全避開它的身影。換句話說，它不是哪個品牌「不道德」就能解釋的問題，而是長年不受重視之下的結果。

這次嬰幼兒海苔重金屬超標案，也只不過挖出了冰山的一小小角。消基會的調查，案例只有更多，就連所謂的「超級食物」亞麻籽，也出現鎘含量超標的案例。把這些事件串連起來，重點已經不是「下次輪到誰」，而是當污染進入食物鏈，最後就可能出現在每個餐桌上。

為什麼最先被放大的是孩子？UNICEF的提醒不只是數字

嬰幼兒食品的標準不能只停留在「合格就好」，因為同樣的暴露落在孩子身上，往往會被放大。

孩子不是小型成人，這是風險計算的基本常識。UNICEF與國際公共衛生資料中，幾個關鍵點很值得記憶：

●吸收差異：幼兒從腸道吸收鉛的比例可達成人的4–5倍。

●暴露密度：以體重計算，兒童的呼吸量與進食量較高，同樣污染落在孩子身上，體內濃度更容易被放大。

●發育窗口：神經系統與血腦屏障仍在發育中，越早期的干擾，越可能影響後續功能表現。

●風險門檻：WHO多次提醒，鉛暴露不存在可被視為安全的水平；對兒童而言，越低越好。

分子偽裝術：鉛不是硬闖，是「假扮成鈣」混進神經訊號

鉛之所以難纏，在於它不像急性中毒那樣立刻有明顯症狀，而是用「偽裝」的方式混入身體運作，累積後變成不可逆的傷害。美國ATSDR有毒物質和疾病登記署把關鍵機轉講得很清楚：

●偽裝成鈣離子：鉛可在某些路徑上與鈣訊號競爭，干擾依賴鈣的細胞功能。

●干擾神經傳導：在神經系統中，鉛會影響神經傳導物質的釋放與訊號傳遞品質。

●影響發育中的連結：孩子的大腦像正在施工的神經網路，連結形成需要精密的節奏與材料；鉛混進去，就可能讓連結品質被拉低。

這種機制最可怕的地方在於：孩子可能沒有症狀，看起來一切正常，但神經系統的發育已經被悄悄干擾——等到注意力、學習、情緒調節出現問題時，往往已經錯過最容易調整的早期階段。

當過量鉛入侵孩子身體，孩子可能看起來一切正常，但神經系統的發育已經被悄悄干擾；示意圖。（取自freepik）

IQ無聲息的下滑變成鉛暴露的社會成本

鉛暴露的影響常常出現在認知表現與學習能力上。UNICEF相關報告常被引用的重點包括：

●全球暴露規模：約有8億兒童血鉛達到或高於5μg/dL。

●IQ變化幅度：血鉛在5μg/dL這個區間的兒童，平均IQ可能下降3–5分。

●族群效應：若族群平均IQ整體下移5分，模型推估智能障礙人口比例可能增加57%，資優人口比例也會明顯下降。

這些數字的統計發佈不是要製造恐慌而是提醒，當社會把嬰幼兒食安當成「單一事件處理」，最後所累積的教育、醫療、照護與生產力的長期負擔，不是某一個家庭的問題，而是整體社會要付出的成本。

新的防護思維：LP66、LD66以腸道為起點的日常防護策略

制度面當然必須把關邊境、抽驗、市場稽查、資訊公開與追溯機制；但在重金屬難以完全避開的現實下，防線需要往前移到入口端——腸道。重金屬最常見的進入路徑除了空氣就是飲食，能否在被進入血液前先降低可被吸收的份量才是預防關鍵。

醫學界已把研究焦點放在具「物理結合（吸附）」特性的乳酸菌。以LP66與LD66專利菌株為例，研究指出，特定的益生菌株LP66與LD66，具備獨特的結構與特性，它們能透過「物理吸附」與「生物轉化」的機制，在腸道内捕捉重金屬離子，讓這些毒物停留在腸道中，並隨糞便排出。簡單說，這是一種「腸道端的阻斷」，讓重金屬停留在腸道、排出，不要被吸收並分布至全身。

一片海苔看似小事，卻是制度的警示燈。食安不能靠運氣，孩子的大腦發育無法重來。重金屬的傷害往往無聲無息，我們要做的是把風險擋在門外——別讓下一代來買單。

在現實生活中難以完全避開重金屬，而其最常見的進入路徑除了空氣就是飲食，因此防線需要往前移到腸道；示意圖。（取自freepik）

延伸閲讀：

了解更多環境毒素的科學解方，請參考健康知識平台[下一站健康]的完整報導：

〔【萬字權威指南】益生菌真的能排重金屬嗎？LP66專利菌株防護與科學實證〕

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