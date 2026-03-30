自由開講》美「AI晶片全球許可制」如何重塑科技版圖與台廠供應鏈

◎ 蕭錫惠

川普政府日前研擬了一套針對人工智慧加速器的「全球許可制」草案，不久後又將其撤回。（路透檔案照）

美國政府對人工智慧（AI，Artificial Intelligence）算力（Compute，計算能力）的出口管控，正迎來史無前例的戰略升級。根據彭博社的報導，川普政府近日正研擬一套針對人工智慧加速器（AI Accelerator，人工智慧運算加速晶片，如輝達與超微等高階晶片）的「全球許可制」草案。這項制度打破了市場原先對管制鬆綁的預期，也標誌著一個新的科技地緣政治時代正在形成：算力正式被視為與能源、核技術同等級的重要戰略資源。儘管在草案頒布後不久，美國商務部就將其悄悄撤回。但我們仍可以從川普政府此舉，探查其企圖重組全球科技版圖的戰略野心。

歷史上，關鍵技術往往與國家權力緊密相連。冷戰時期，美國透過核技術出口管制維持戰略優勢；能源時代，各國競逐石油資源與航道控制。

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海權理論家阿爾弗雷德・塞耶・馬漢（Alfred Thayer Mahan）曾指出，控制海洋者能掌握全球貿易。進入人工智慧時代，這一邏輯正轉化為新的形式：控制算力者，將在很大程度上掌握科技、經濟與軍事競爭的主導權。

川普政府研議中的「全球許可制」，核心在於把人工智慧晶片從自由貿易商品轉變為戰略資源。過去幾年，美國主要透過出口禁令限制中國取得高階圖形處理器（GPU，Graphics Processing Unit，圖形處理器）。但新的制度顯示，華府的目標已不只是封鎖，而是建立一套全球算力治理架構。

首先，是主權層級的介入

若某一國家部署的人工智慧加速器規模超過一定門檻，例如大型資料中心（Data Center，資料中心）部署數十萬顆高階晶片，其計畫可能被視為「超大型算力基礎設施」，需要更高層級的審查。部分大型訂單甚至可能需要透過政府層級協商才能完成。

若某國部署的人工智慧加速器規模超過一定門檻，則需要主權介入審查；圖為美國印第安納州新卡萊爾的亞馬遜網路服務（AWS）人工智慧資料中心。（路透檔案照）

其次，是投資綁定機制

華府可能要求海外企業或國家在取得高階算力設備的同時，必須在美國本土人工智慧生態系進行投資，例如資料中心建設、研發合作或雲端服務部署。這意味著，美國不僅控制晶片出口，也在重新配置全球人工智慧產業的資源與重心。

在這套猶如「算力護照」的制度之下，全球人工智慧產業可能出現結構性變化：

首先，海外資料中心的建置時間與成本將明顯增加

企業若要部署大規模算力，必須面對跨國審查、供應鏈追蹤與合規程序，行政成本與政策不確定性都將上升。

其次，全球最高階算力可能加速向美國集中

為了降低政策風險並接近主要科技公司，許多企業可能選擇直接在美國本土建立大型資料中心。這種集中效應將進一步強化美國在人工智慧技術與產業生態中的主導地位。

目前全球人工智慧圖形處理器市場中，輝達佔據約八至九成的市場份額，而大型人工智慧資料中心則主要由微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）與 Google 等美國雲端企業主導。當高階算力逐漸集中於美國，也意味著人工智慧技術優勢將更加集中於美國科技體系。

在這場算力地緣政治的重組之中，台灣處於極為關鍵的位置。台灣不僅擁有全球最重要的晶圓製造能力，也掌握人工智慧伺服器整機製造的核心能力。

對廣達、鴻海、緯創與英業達等台灣伺服器製造商而言，這項政策既帶來挑戰，也帶來機會。短期而言，供應鏈將面臨更高的合規壓力。企業必須對終端客戶進行更嚴格的審查，以確保產品不會流向受限制市場。若大型訂單在出口審查過程中延遲，可能造成庫存壓力與營收認列延後。

然而從長期來看，新制度也可能鞏固台灣供應鏈的競爭地位。由於中國紅色供應鏈將被排除在頂級人工智慧算力市場之外，全球高階人工智慧基礎設施仍將高度依賴台灣企業。

美國研擬的「AI晶片全球許可制」草案，對鴻海、緯創等台灣伺服器製造商而言，可能帶來挑戰與機會。（資料照）

同時，台灣企業近年積極在美國設立生產據點，配合美國製造在地化政策。隨著最高階算力中心逐漸向美國集中，這些布局可能逐步轉化為新的成長機會。

整體而言，「全球許可制」象徵人工智慧晶片自由買賣時代的結束，也預示一個新的科技地緣政治格局正在形成。如果二十世紀的國際秩序圍繞石油與能源建立，那麼二十一世紀的競爭核心，將是算力與演算法（Algorithm，運算與決策規則）的競爭。

控制海洋曾意味著控制全球貿易，而在人工智慧時代，控制算力將意味著控制知識生產、科技創新與產業發展的速度。算力，正在成為新的全球權力結構。

未來的國際政治，將不只是軍事與能源的競爭，而是算力與演算法的競爭。

（作者為自由撰稿人）

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