自由開講》中國批日本「軍國主義」 卻忘了自己才是區域壓力源

◎ 宗介

中國國防部發言人蔣斌。（中央社資料照）日本宣布將在靜岡與熊本部署新型長程飛彈後，北京立刻展開激烈抨擊。中國國防部發言人蔣斌宣稱，日本此舉「撕下自衛偽裝」，甚至指控日本出現「新型軍國主義」。這種熟悉的指控，其實正是北京長期慣用的宣傳話術：只要鄰國強化防衛能力，中國就立刻將其描繪為威脅，藉此合理化自身的軍事擴張。

此次日本部署的飛彈，包括射程可達千公里以上的「島嶼防衛用高速滑空彈」，以及增程型12式陸基反艦飛彈。這些武器的主要目的，是在區域緊急狀況下建立反擊能力，確保日本本土與西南島嶼防衛。然而，北京卻刻意將其解讀為「進攻性軍備」，並再次搬出「軍國主義」的歷史標籤。

日本防衛省本月底將首次在熊本縣陸上自衛隊健軍駐屯地與靜岡縣富士駐屯地，分別部署「十二式陸基反艦飛彈增程改良型」飛彈（見圖）和「島嶼防衛用高速滑翔彈」（HVGP）。（取自日本防衛省官網）問題在於，當中國批評他國軍備時，卻往往刻意忽略自身的軍事行動。過去十多年，中國不僅快速擴張海空軍力量，也持續在東海與南海推動軍事化，並對台灣進行大規模軍事施壓。無論是航母、彈道飛彈，或是遠程打擊能力，中國的軍備規模早已遠超周邊國家。如今卻反過來指控日本威脅區域安全，顯然缺乏說服力。

更重要的是，日本近年的防衛政策調整，很大程度正是因為中國軍事壓力不斷升高。北京軍機軍艦頻繁出現在台灣周邊與日本西南海域，使東京不得不重新評估防衛戰略。換言之，日本防衛能力的提升，本質上是對中國擴張行為的回應，而非主動挑釁。

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北京軍機軍艦頻繁出現在台灣周邊與日本西南海域，使東京不得不重新評估防衛戰略；示意圖。（路透檔案照）北京動輒以「軍國主義」攻擊日本，其實也是一種政治操作。透過不斷放大歷史議題，中國試圖在輿論上削弱日本與周邊國家的安全合作，並為自身軍事發展尋找正當性。然而在當前印太安全環境下，區域各國早已看清中國軍力擴張帶來的壓力。

因此，當北京再次高喊「日本威脅論」時，國際社會更需要看清真正的問題所在：不是日本突然走向軍事化，而是中國長期以來的軍事擴張與威嚇政策，正迫使周邊國家不得不強化自我防衛能力。

（作者為研究生）

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