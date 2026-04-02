自由開講》當戰狼開始講道理 更該警覺！

◎ 不孝

王毅在兩會記者會上先說「拳頭硬不等於道理硬」，轉頭談到台灣，卻又把《開羅宣言》、波茨坦公告、日本投降書與聯大第二七五八號決議硬串成一條線，企圖把中國代表權問題偷換成北京對台主權的國際背書。最該警覺的，不是戰狼還在不在，而是北京正把擴張話術換成看似講理的外衣。

中國外交部長王毅。（彭博資料照）過去的戰狼靠拍桌、放話、恫嚇，容易引起反感；現在的北京則更懂得壓低音量。先講和平、穩定與對話，再把單方面前提悄悄塞進國際話語；先談規則與秩序，再把一中原則加工成所有人都該接受的唯一答案。語氣愈溫和，欺騙性愈高；說法愈工整，誤導性愈強。這才是中國話語戰更危險的升級：不再只靠狠話嚇人，而是靠一整套看似有條理的敘述，慢慢改寫外界對台灣地位的理解。

第二七五八號決議處理的是中國在聯合國的代表權，並未決定台灣主權，更未授權北京代表台灣。北京長年操作的，正是把代表權膨脹成主權，把政治主張包裝成國際共識，再用這套說法壓縮台灣的國際參與空間。若把這種偷換當成中性敘述，台灣失去的就不只是發言權，還包括國際社會辨識現狀的能力。當假的前提被不斷重複，最後就會沉澱成他國官僚、媒體與學界的直覺印象。

請繼續往下閱讀...

戰狼若只會拍桌，世界反而容易提高警覺；戰狼一旦學會講道理，台灣與國際社會就更不能放下戒心。（美聯社資料照）面對這波新一輪話語攻勢，最不能鬆手的，就是對前提的追問與對概念的拆解。話說得愈像常識，越要追問哪裡被偷換；語氣愈像理性，越不能忽略其中包藏的政治目的。戰狼若只會拍桌，世界反而容易提高警覺；戰狼一旦學會講道理，台灣與國際社會就更不能放下戒心。

真正需要防備的，正是這種披著理性語言外衣的擴張敘事。若只看到語氣變柔和，卻沒看到前提被偷渡，最後付出代價的，將是台灣未來每一次國際澄清的成本。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法