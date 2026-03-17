話說李筱峰》賴總統不可以照史實講嗎？

二戰後，在中國上海擔任海外通訊員的威廉牛頓聽聞台灣被中國接管後的慘況，決定親赴台灣確認實情。他深入訪查後發現，中華民國從上到下幾乎每個政府官員都在貪污，還利用接收物資之便進行買低賣高的方式來大肆圖利，甚至向日本人索賄與偷竊。

◎ 李筱峰

總統賴清德14日出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」開幕式，並在會中致詞。（資料照）

14日賴清德總統在參加「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」的研討會上致詞說，國民黨來台灣以後對台灣人「比殖民統治的日本更差」，結果藍白黨跳腳！

跳什麼腳？這是歷史常識，跳什麼腳？連當時外國報紙都有報導，我且舉兩個史料來看：

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下圖是1946年3月21日，美國Washington Daily News（《華盛頓日報》）的頭版標題斗大的字寫著：“Chinese Exploit Formosa Worse Than Japs Did.”（中國人剝削台灣比日本人的剝削更甚）。

1946年3月，《華盛頓日報》的頭版標題斗大的字寫著：中國人剝削台灣比日本人的剝削更甚。（取自貼文）

說明一下，二戰後，在中國上海擔任海外通訊員的威廉牛頓（William H. Newton）聽聞台灣被中國接管後的慘況，決定親赴台灣確認實情。威廉牛頓深入台灣訪查後才發現當時中國人強取豪奪台灣的卑劣手段，他不客氣地在報導中說明中華民國從上到下幾乎每個政府官員都在貪污，還利用接收物資之便進行買低賣高的方式來大肆圖利，甚至向日本人索賄與偷竊。 威廉牛頓將其見聞回報美國報社。牛頓的報導，至少刊登在八家報紙上。此時距離所謂「光復」才5個月。

再看另一則史料，國民政府接管台灣的約半年後，美國”The Pittsburgh Press”（匹茲堡新聞）從1946年4月15日起，連續數日報導台灣被接管後的狀況。

美國匹茲堡新聞從1946年4月15日起，連續數日報導台灣被接管後的狀況。（取自貼文）

主標題：The Tragedy of Taiwan（台灣的悲劇）；副標題：Autocratic Chinese Replace Formosa’s Jap Government （獨裁的中國取代了台灣的日本政府）；次標題：FORMOSA – OUT OF THE FRYING PAN （每況愈下的台灣）；其他標題：綁架增加、物價如飛天火箭…。

在匹茲堡新聞報導中，台灣被中國接管後簡直是悲劇，物價飆升、綁架事件頻傳，社會安全每況愈下。（取自貼文）

1946年4月17日的副標題：Chinese Rule Over Formosa Described as Big ‘Squeeze’ （被中國統治的台灣可被形容為一場大「壓榨」）。內容提到美國把台灣交給中國後，在這六個月的治理中， 是如何的貪污腐敗、掠奪 、洗劫 、 掏空...。

匹茲堡新聞指出，台灣在中國長達六個月的治理下，被掠奪、洗劫、掏空，有如一場大「壓榨」。（取自貼文）

隔年果然爆發二二八事件！

（作者是台北教育大學榮譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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