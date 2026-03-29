自由開講》人口減少不是危機 落後的制度才是挑戰

◎ 陳奕辰

台灣正邁入少子化與超高齡社會，人口結構的變化是確定趨勢。許多人直覺認為人口減少會直接影響經濟與社會活力，但如果只看「人口數字」，而忽略制度設計與科技變化，我們就可能低估真正的挑戰。

制度設計仍需跟上社會變化

現行公共政策、社會服務與公共治理，多半假設人口穩定甚至持續增加。當年輕世代因生活壓力或職涯規劃選擇晚婚、少生甚至不婚時，傳統制度可能面臨調整需求。這並非批評制度本身，而是提醒我們制度的韌性需要與社會現實同步。

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當年輕世代因生活壓力選擇晚婚甚至不婚時，傳統制度可能面臨調整需求；示意圖。（圖取自freepik）

科技與生產力的版本升級

另一方面，AI、自動化與智慧化管理正在提升個體產值。理論上，台灣經濟有能力在勞動人口減少的情況下，透過「生產模式升級」維持甚至提升競爭力。關鍵不在於人口多寡，而在於如何運用科技與制度設計，將有限的人力資源轉化為最大社會價值。

公務員體系面臨的考驗

作為公務員，我們更應直視問題核心：體制內的資源分配、政策設計與制度運作方式，能否跟上社會變化？若制度僵化，不僅公務員士氣受影響，也可能阻礙整個社會創新與發展。未來公共政策應該：

●從人口思維轉向制度韌性思維：不再假設人口必然增長，而是建立可持續、穩健的公共服務模式。

●強化科技與管理結合：運用AI、大數據與智慧管理，提高社會資源運用效率。

作為一名公務員，應要能善用AI、大數據與智慧管理，提高社會資源運用效率，才能跟上社會變化；示意圖。（法新社檔案照）

●調整政策設計與治理模式：讓制度更具彈性，適應不同世代的生活方式與需求。

人口減少不是危機，真正的挑戰是制度無法跟上時代變化。作為公務員，我們的責任不只是執行政策，更是提出制度創新與改革方案的推手。唯有從制度層面做出調整，台灣才能在社會結構變化下持續運作，並將科技與人才優勢轉化為國家競爭力。

（作者為中華民國全國公務人員協會理事、新竹縣公務人員協會常務理事）

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