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自由開講》中職會長蔡其昌若交棒 Team Taiwan如何續航？

2026/03/23 07:30

◎ 池明

「最強總機」建構專業團隊 讓台灣隊出國比賽備受禮遇

隨著WBC世界棒球經典賽台灣英雄壯志謝幕，中華職棒會長蔡其昌一句感性的「我也要畢業了」，在社群媒體引發「延畢」請願潮，備受熱議。球迷的不捨，並非單純對個人的留戀，而是對於台灣棒球好不容易從「乞丐國手」進化到「黃金後勤」的尊嚴，是否會因蔡其昌任期屆滿而毀於一旦，感到深沉的焦慮

中職會長蔡其昌（右）一句「我也要畢業了」，引發球迷滿滿的不捨，更讓球迷擔心的是，台灣隊未來出國比賽的高規格待遇是否不再。（資料照）中職會長蔡其昌（右）一句「我也要畢業了」，引發球迷滿滿的不捨，更讓球迷擔心的是，台灣隊未來出國比賽的高規格待遇是否不再。（資料照）

回首2013年經典賽，那是國民黨執政的年代。當時王建民等國手同樣打出感動全台的拚勁，惜敗日本1分。諷刺的是，返國時全隊卻被迫分批搭13台不同班機、塞在經濟艙，甚至組訓期間更傳出球員早餐自理的荒誕情事。當時馬政府將體育視為妝點門面的附屬品，而非國力與尊嚴的延伸。

對比過往，在蔡其昌爭取與政府全力支持下，「最強總機」建構一級賽事由中職主導的專業團隊。從十二強賽到WBC，台灣隊待遇已是包機、商務艙、專屬廚師與國家級情蒐的最高規格。賴政府賦予國手的尊重，是台灣國族認同在國際賽事的具體實踐。

然而，當球迷還沉浸在Team Taiwan的榮光，在立院佔據多數的國民黨團，顯露出截然不同的嘴臉。從杯葛運動部成立預算，到質疑卓院長外交突破出國觀賽是浪費公帑。藍白陣營在社群媒體狂蹭熱度，實則預算審查大刀砍向行政後勤。此等人前割稻尾、人後捅刀的扯後腿行徑，才是台灣球迷對傳出洪孟楷等藍營人士接任會長，深感不安的主因

當球迷還沉浸在Team Taiwan的榮光，在立院佔據多數的國民黨團，正忙著杯葛運動部成立預算、質疑卓揆外交突破出國觀賽是浪費公帑。（資料照）當球迷還沉浸在Team Taiwan的榮光，在立院佔據多數的國民黨團，正忙著杯葛運動部成立預算、質疑卓揆外交突破出國觀賽是浪費公帑。（資料照）

職棒會長不應是政治酬庸的「剪綵花瓶」，呼籲中職球團老闆們：會長是由六隊共同決定的人選，掌握著職棒發展的羅盤。球團不應也不該支持任何參與杯葛運動預算、阻礙運動部升格的人選接任會長

若支持在國會猛刪體育資源，卻在賽季開打時跳出來自稱「愛棒球」的投機政客，無異於背叛自家球員與廣大球迷。台灣棒球進展得來不易，豈能讓「最強後勤」規格，在政治算計中隨蔡其昌畢業？

（作者為職棒元年起球迷）

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