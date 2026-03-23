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照護線上》呼吸道細胞融合病毒RSV不是小感冒！寶寶健康無價，爸媽一定要知道的防護關鍵（醫師圖文懶人包）

中國醫藥大學兒童醫院新生兒科主任林湘瑜醫師表示，RSV感染初期常僅表現為流鼻涕、不一定發燒，與一般感冒難以區辨；然而，RSV會迅速侵襲下呼吸道，破壞肺部細胞並產生大量痰液。
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2026/03/23 08:00

◎ 照護線上

中國醫藥大學兒童醫院新生兒科主任林湘瑜醫師提醒，呼吸道細胞融合病毒初期症狀很像一般感冒，容易讓家長輕忽。（取自貼文）中國醫藥大學兒童醫院新生兒科主任林湘瑜醫師提醒，呼吸道細胞融合病毒初期症狀很像一般感冒，容易讓家長輕忽。（取自貼文）

「呼吸道細胞融合病毒（respiratory syncytial virus；簡稱RSV）對一歲以下嬰幼兒具高度危險性，因為病程變化極快且初期症狀很像一般感冒，容易讓家長輕忽。」中國醫藥大學兒童醫院新生兒科主任林湘瑜醫師表示，RSV感染初期常僅表現為流鼻涕、不一定發燒，與一般感冒難以區辨；然而，RSV會迅速侵襲下呼吸道，破壞肺部細胞並產生大量痰液。

由於一歲以下的寶寶呼吸道尚在發育，氣管管徑極細，如同「小吸管」一般，稍微有分泌物便會阻塞，且呼吸系統與免疫力尚未發育完全。另外嬰兒肌肉力量不足，難以經由咳嗽排出痰液，更加導致氣管堵塞、喘鳴甚至缺氧。由於幼兒不會表達，家長通常難以判斷「喘」的嚴重度，而延後就醫時機。

如若發現孩子「嗜睡、活力下降、進食困難（喝奶量大減）、尿量變少或唇色發紫，皆是呼吸道細胞融合病毒危險信號，務必盡快就醫。（取自貼文）如若發現孩子「嗜睡、活力下降、進食困難（喝奶量大減）、尿量變少或唇色發紫，皆是呼吸道細胞融合病毒危險信號，務必盡快就醫。（取自貼文）

「根據研究，兩歲以前的小孩幾乎都得過RSV。而且嬰幼兒時期若感染過RSV，未來發生長期喘鳴的風險會大幅增加。」林湘瑜醫師提醒，很多家長以為孩子出現發燒才是危險症狀，其實不然，如若發現孩子「嗜睡、活力下降、進食困難（喝奶量大減）、尿量變少或唇色發紫，皆是危險信號，務必盡快就醫。」

呼吸道細胞融合病毒RSV沒有特效藥

RSV治療的最大挑戰在於缺乏特效抗病毒藥物。林湘瑜醫師說，不同於流感有抗病毒藥物可縮短病程，RSV僅能採取支持性療法，重點在於維持生命徵象、進行即時的醫療（如氧氣、水分補充）介入以防止惡化。

感染RSV後會導致大量痰液阻塞細小的氣管，若使用成人常用的止咳藥反而會讓痰咳不出來，增加危險。林湘瑜醫師解釋，臨床上常需透過氧氣治療、點滴補水，有時甚至需要放置鼻胃管餵食以防寶寶喘到進食的嗆到。這種「無法主動出擊」的特性，往往與家屬期待有落差。

呼吸道細胞融合病毒不同於流感有抗病毒藥物可縮短病程，它僅能採取支持性療法，重點在於維持生命徵象、進行即時的醫療（如氧氣、水分補充）。（取自貼文）呼吸道細胞融合病毒不同於流感有抗病毒藥物可縮短病程，它僅能採取支持性療法，重點在於維持生命徵象、進行即時的醫療（如氧氣、水分補充）。（取自貼文）

「RSV的防治重點是預防勝於治療！」林湘瑜醫師強調，除了戴口罩、洗手，建議不要親寶寶的臉和手，也要避開密閉擁擠的空間，減少感染風險。此外特別留意要遠離「二手/三手菸」，避免影響寶寶肺部的健康。

預防呼吸道細胞融合病毒RSV，給寶寶一支防禦部隊

透過免疫來預防RSV，主要分為孕婦RSV疫苗與RSV單株抗體兩種。林湘瑜醫師說明，孕婦RSV疫苗是透過施打病毒的部分成分，誘導媽媽體內產生「免疫軍隊（抗體）」，再經由胎盤傳遞給胎兒，讓寶寶出生即具有保護力。然而實際抗體傳遞量會隨母體抗體濃度、接種時機而有所差異。

RSV單株抗體是直接將足量「免疫軍隊（抗體）」注入嬰幼兒體內，得到更為明確的保護力。目前分為需每月施打的短期型（多針對早產兒），以及只需一針即可保護6至12個月的長效型RSV單株抗體。

透過免疫來預防呼吸道細胞融合病毒，主要分為孕婦RSV疫苗與長效型單株抗體兩種。（取自貼文）透過免疫來預防呼吸道細胞融合病毒，主要分為孕婦RSV疫苗與長效型單株抗體兩種。（取自貼文）

因為台灣全年都有呼吸道細胞融合病毒RSV流行。因此，長效型單株抗體對台灣家長有兩大優勢。林湘瑜醫師說，無需頻繁出入醫院施打，可減少在醫療場所交叉感染的機會。且一次施打便可提供6至12個月的保護力，幫助降低呼吸道融合病毒RSV感染與重症風險。

目前台灣已將短效型單株抗體納入公費（針對未滿36週早產兒等高風險族群），而長效型則是較新的選擇，國際上通常建議在出生後儘速施打。林湘瑜醫師說，若有以下情況，應更主動考慮防範，例如家中有上幼兒園的兄姐，極易將病毒帶回家傳給脆弱的弟妹；準備送寶寶到托嬰中心或由保母照顧前；家中成員需頻繁外出工作；或環境中存在二手菸等呼吸道刺激物質。可與醫師詳細討論，替寶寶建立更完善的保護。

「曾經遇過原本已經準備要出院的寶寶出現咳嗽的狀況，讓醫護人員感到擔憂。檢查結果證實，的確感染了呼吸道細胞融合病毒（RSV）。使得原本狀況穩定、準備回家的寶寶，因為RSV感染，不得不重新回到加護病房觀察與治療。」林湘瑜醫師說，「RSV對寶寶而言是重要的威脅，千萬不能輕忽！」

筆記重點整理

● 呼吸道融合病毒（RSV）感染初期常只有流鼻涕、不一定發燒；若孩子出現嗜睡、活力下降、喝奶量減少、尿量變少或嘴唇發紫等情況需特別警覺。RSV病程快速，常在幾天內惡化至需要住院治療；由於目前治療以支持性療法為主，因此預防尤為重要。

● 長效型單株抗體可直接將足量「免疫軍隊（抗體）」注入嬰幼兒體內，得到更為明確的保護力，對於剛出生、即將進入托嬰或群體照護環境的嬰兒而言，這樣的預防方式也成為近年兒科醫界、新手父母關注的預防策略！

本文經授權轉載自【照護線上】呼吸道細胞融合病毒RSV不是小感冒！寶寶健康無價，爸媽一定要知道的防護關鍵（醫師圖文懶人包）

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