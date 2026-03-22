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照護線上》主動脈瘤危機處理！一次看懂外科手術、微創主動脈支架，心臟血管外科醫師圖文懶人包

林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯教授表示，腹主動脈瘤平時大多沒有症狀，往往需要利用超音波或電腦斷層才能夠發現。在長期承受血流衝擊後，主動脈瘤破裂風險逐漸升高。
照護線上

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2026/03/22 08:00

◎ 照護線上

林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯教授，分享主動脈瘤的危機處理法。（取自貼文）林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯教授，分享主動脈瘤的危機處理法。（取自貼文）

「有位八十多歲的老先生在公園散步時突然腹部劇痛、昏厥而被送到急診室。」林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯教授表示，「經過檢查，確認是腹主動脈破裂，導致大量內出血、休克，狀況危急。」

經過討論後，決定採用微創主動脈支架手術進行治療。陳紹緯教授說明，醫師從股動脈穿刺，利用先進影像系統導引，將主動脈支架放到合適的位置，然後展開支架、導流血液，讓血液不會再進入腹主動脈瘤。由於腹主動脈瘤的瘤頸較短，術中便使用血管內固定錨釘，將主動脈支架鎖在血管壁，幫助提升穩定性。術後患者順利恢復，目前仍在門診追蹤治療。

主動脈瘤並非惡性腫瘤，而是血管壁異常膨大。當腹主動脈直徑超過5公分便會被稱為主動脈瘤。陳紹緯教授解釋，若能早期發現，治療效果良好；但若延誤至主動脈瘤破裂，手術風險就非常高。

腹主動脈瘤突然破裂會引發劇烈疼痛、大量內出血，迅速導致休克甚至死亡。（取自貼文）腹主動脈瘤突然破裂會引發劇烈疼痛、大量內出血，迅速導致休克甚至死亡。（取自貼文）

腹主動脈瘤平時大多沒有症狀，往往需要利用超音波或電腦斷層才能夠發現。在長期承受血流衝擊後，主動脈瘤破裂風險逐漸升高。陳紹緯教授說，一旦腹主動脈瘤破裂，會引發劇烈疼痛、大量內出血，迅速導致休克甚至死亡。即使接受緊急手術治療，死亡率仍高達50%。

主動脈瘤的常見危險因子包括年齡增長、高血壓、高血脂、抽菸、家族病史等。陳紹緯教授提醒，當腹主動脈瘤直徑超過5公分，半年內增大0.5公分，建議儘速手術治療，以避免破裂風險。

主動脈瘤要積極治療，才能化解危機

腹主動脈瘤的治療方式包括傳統開腹手術與微創主動脈支架手術。傳統開腹手術是先切除病變的腹主動脈，再使用人工血管重建。陳紹緯教授說，傳統開腹手術的傷口較大、手術時間較長、恢復期較長。術後通常需要住進加護病房密切觀察，待狀況穩定之後才會轉到普通病房。

目前腹主動脈瘤的治療大多會採用微創主動脈支架手術，優點就是低侵襲性、手術時間較短、恢復期較短，可以大幅降低手術的死亡風險以及出血的風險。（取自貼文）目前腹主動脈瘤的治療大多會採用微創主動脈支架手術，優點就是低侵襲性、手術時間較短、恢復期較短，可以大幅降低手術的死亡風險以及出血的風險。（取自貼文）

隨著醫療科技的進步，目前腹主動脈瘤的治療大多會採用微創主動脈支架手術。陳紹緯教授說，醫師由腹股溝穿刺，在先進影像導引系統的定位之下，將主動脈支架置放於病灶。撐開主動脈覆膜支架後，能夠導流血液，讓血液不會再進入主動脈瘤，主動脈瘤便會逐漸萎縮，甚至消失。微創主動脈支架手術的優點就是低侵襲性、手術時間較短、恢復期較短，可以大幅降低手術的死亡風險以及出血的風險。

接受微創主動脈支架手術後，一定要持續回診追蹤。林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯教授說，有10％到20％的病人，在長期追蹤中會發現主動脈支架移位、主動脈支架滲漏的問題，可能需要二次手術再次治療。（取自貼文）接受微創主動脈支架手術後，一定要持續回診追蹤。林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯教授說，有10％到20％的病人，在長期追蹤中會發現主動脈支架移位、主動脈支架滲漏的問題，可能需要二次手術再次治療。（取自貼文）

部分腹主動脈瘤因瘤頸較短、較寬或彎曲，手術難度較高，也會增加支架內漏或位移的風險。陳紹緯教授說，利用「血管內固定錨釘」，如同鎖螺絲般將主動脈支架固定於血管壁，幫助提升穩定性，降低術後併發症的風險。血管內固定錨釘已納入健保給付，若符合給付條件，便可向健保署申請使用。

接受微創主動脈支架手術後，一定要持續回診追蹤。陳紹緯教授說，有10％到20％的病人，在長期追蹤中會發現主動脈支架移位、主動脈支架滲漏的問題，可能需要二次手術再次治療。也有部分病人，在反覆治療之後仍然沒有辦法有效解決，最後必須以開放式手術來進行。

筆記重點整理

● 腹主動脈瘤平時大多沒有症狀，往往需要利用超音波或電腦斷層才能夠發現。在長期承受血流衝擊後，主動脈瘤破裂風險逐漸升高。一旦腹主動脈瘤破裂，會引發劇烈疼痛、大量內出血，迅速導致休克甚至死亡。即使接受緊急手術治療，死亡率仍高達50%。

● 主動脈瘤的常見危險因子包括年齡增長、高血壓、高血脂、抽菸、家族病史等。建議儘速手術治療，以避免破裂風險。

● 腹主動脈瘤的治療方式包括傳統開腹手術與微創主動脈支架手術。傳統開腹手術是先切除病變的腹主動脈，再使用人工血管重建。傳統開腹手術的傷口較大、手術時間較長、恢復期較長。術後通常需要住進加護病房密切觀察，待狀況穩定之後才會轉到普通病房。

● 目前腹主動脈瘤的治療大多會採用微創主動脈支架手術。醫師由腹股溝穿刺，在先進影像導引系統的定位之下，將主動脈支架置放於病灶。撐開主動脈覆膜支架後，能夠導流血液，讓血液不會再進入主動脈瘤，主動脈瘤便會逐漸萎縮，甚至消失。微創主動脈支架手術的優點就是低侵襲性、手術時間較短、恢復期較短，可以大幅降低手術的死亡風險以及出血的風險。

本文經授權轉載自【照護線上】主動脈瘤危機處理！一次看懂外科手術、微創主動脈支架，心臟血管外科醫師圖文懶人包

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