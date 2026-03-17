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自由開講》汲取美伊戰爭及俄烏戰爭的啟示

2026/03/17 10:10

◎ 李文忠

美以對伊朗開戰，在軍事層面幾天內勝負已分，但在政治層面變數仍大，比的是持久及靭性，或者說忍受痛苦的能力。現實的原因是油源及油價的波動波及美國及全球經濟通膨，深層的理由是不同文明及宗教的衝突，揆諸美國既往在伊拉克及阿富汗的經驗，伊朗更強大且頑強，更神權且極權，恐不容樂觀。

伊朗軍事上的底氣在飛彈無人機，攻擊中東的石油-天然氣設施及美軍基地，封鎖荷姆茲海峡。前者數量逾3千枚，包括遠中短程導彈及巡弋飛彈，在美以飽和攻擊下倖存多少不確定，雙方比的是儲備及消耗。後者以見証者（shahed）自殺無人機為主，打撃半徑800公里或更遠，每架造價5萬美金以下，伊朗具備大量生產能力，是更可靠的選項。它的機會在美國及全球經濟的承受能力。

阿拉伯聯合大公國富查伊哈邦（Fujairah）的港口驚傳遭到無人機襲擊，導致石油工業區陷入火海，原油裝載作業被迫全面暫停。（法新社）阿拉伯聯合大公國富查伊哈邦（Fujairah）的港口驚傳遭到無人機襲擊，導致石油工業區陷入火海，原油裝載作業被迫全面暫停。（法新社）

美軍為了對抗，也引進每架造價3.5萬美金的「低成本無人戰鬥攻撃系統（LUCAS），也就是美製的「見証者」。另外，還佈署每架成本低於1萬美元，在烏克戰場驗証過的AI攔截無人機（Merops），至於烏克蘭製造的刺針（sting）攔截無人機單價低到2500美金以下。另外，美以啓動「鐵束雷射系统」（IronDeam），運用高能雷射撃殺無人機群等，成本更低，效果卓著

簡單地說，到目前為止，這場戰爭帶來的啟示是無人機及不對稱，後者指的是價廉、量大、高效、致命。其實，俄烏戰爭已經給我們足夠的啟示：無人機及不對稱已改變未來戰爭的面貌，只要台灣做對事，解放軍攻台「首戰決勝，速戰速勝」的企圖將淪為口號

回到台灣，欣見立法院委員會安排國防部專案報告「檢討我國防空反飛彈效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」，顯示朝野委員都知道問題所在。國防部也承認中低層防空能力不足，特別是低成本反制無人機及遠程火箭彈，國防特別條例中中科院編列361億研製天弓四型防空飛彈就是為此。

國防部副部長鍾樹明16日出席立法院外交及國防委員會，針對我國防空系統、低成本攔截手段及無人機反制能量專報並接受質詢。（擷自立法院隨選視訊IVOD）國防部副部長鍾樹明16日出席立法院外交及國防委員會，針對我國防空系統、低成本攔截手段及無人機反制能量專報並接受質詢。（擷自立法院隨選視訊IVOD）

特別預算還涵蓋了：

一、A1輔助與C5ISR系統：這是聯合防空後台整合系統，至關重要，美以及伊朗系統差距在此。

二、無人截具及其反制系统：包含20餘萬架無人機及1000多艘無人艇。

在解放軍全面進犯濱海及登陸階段，大量無人機群足以造成台海無人地獄景象，可以有效嚇阻戰爭爆發。

可能的疑慮有三：

一、國防部所提「各類無人機反制系統」，內容為何不清楚，軍方能否運用台灣在資通電子的強項及costdown的能力是一大挑戰，另外雷射光束研發講了廿年迄無進展。

二、台灣之盾不是採購武器及系統就能達成，必須從頭開始，建立自己的系統工程、數位模型、電子主權及整合能力，更大挑戰。

三、台灣應研製長程、單向的自殺無人機，如同「見証者」，執行源頭打撃，技術門檻不高，主要是續航力及酬載，目前軍方著墨不多。

台灣之盾必須建立自己的數位模型、電子主權等。Link-22數據鏈升級案攸關國軍通聯「神經網絡」的升級，也能讓台灣之盾等C5ISR、AI輔助決策能力發揮更大效果。（取自Link-22官方網站）台灣之盾必須建立自己的數位模型、電子主權等。Link-22數據鏈升級案攸關國軍通聯「神經網絡」的升級，也能讓台灣之盾等C5ISR、AI輔助決策能力發揮更大效果。（取自Link-22官方網站）

（作者為前立法委員）

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