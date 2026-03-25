自由開講》王毅再提反「獨」促統，中共以和平之名包裝對台壓迫

◎ WOHAN24

中共中央政治局委員兼外交部長王毅於2026年3月8日在兩會記者會上，再度宣稱「國際社會反對台獨越鮮明，臺海和平穩定就越有保障」，並重申臺灣是中國領土，聯大第2758號決議已將臺灣地位「牢牢鎖定」。這類說法表面上是在談和平，實際上卻是將中共對臺灣長期的政治打壓、軍事威嚇與外交封鎖，重新包裝成維持區域穩定的正當理由。臺海局勢之所以持續緊繃，根源從來不在臺灣的民主制度與自由選擇，而在中共始終不肯正視兩岸互不隸屬的現實，並試圖以單方面意志改變現狀。王毅此番言論，不僅是否定臺灣主體性，也再次顯示中共慣於以和平之名，行擴張之實。

中國外交部長王毅3月8日在全國人大記者會上，重申台灣問題是中國核心利益中的核心，並強調國際社會對一中原則已形成共識。（歐新社檔案照） 中共混淆是非，把施壓者塑造成維穩者

王毅將民進黨政府指稱為「破壞台海和平穩定的禍根亂源」，但近年真正引發國際社會警覺的，正是中共對臺軍事活動日益頻繁，並不斷升高政治恫嚇與灰色地帶襲擾。中共一方面高喊和平，一方面卻把所謂「統一」設定為不可質疑的政治目標，甚至以「紅線」說法威嚇臺灣與國際社會。這套論述的本質，是將所有反對中共併吞臺灣的立場，一律描繪成「破壞穩定」的因素。然而，真正企圖改變現狀的，從來不是臺灣人民透過選舉展現的民主意志，而是中共企圖以武力與脅迫手段，替臺灣人民決定未來。若所謂和平是建立在噤聲、退讓與放棄主權之上，那種和平不過是威權秩序的另一種說法。

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聯大第2758號決議，從未處理臺灣主權歸屬

王毅再度引用聯大第2758號決議，聲稱國際法律文件早已將臺灣地位定案，這是中共長期對外操作的重要論述之一。然而，聯大第2758號決議的核心內容，處理的是聯合國內「中國代表權」的問題，並未提及臺灣，更未授權中華人民共和國在國際體系中代表臺灣，也未認定臺灣是中華人民共和國的一部分。中共刻意將這項決議與其「一個中國原則」強行連結，目的就是要在國際上製造臺灣地位已無爭議的印象，進一步壓縮臺灣的國際空間。這種做法並非建立在嚴謹的國際法基礎上，而是透過政治宣傳與語言包裝，將本來不屬於決議內容的主張，強行擴大解釋為國際共識。

聯合國第2758號決議內容，承認中華人民共和國政府是中國在聯合國組織的唯一合法代表。（聯合國官網、法新社，本報合成） 所謂國際共識，其實是中共長期施壓下的政治結果

王毅宣稱，國際社會已形成堅持一個中國的「壓倒性共識」，愈來愈多國家與中國站在一起。這樣的說法，刻意忽略國際現實中極其重要的一點：許多國家雖在與中國建交時採取各自的一中政策，但這並不等於全面接受中共對臺灣主權的主張，更不代表支持中共對臺灣的打壓作為。相反地，近年愈來愈多民主國家公開強調臺海和平穩定的重要性，並反對任何一方片面以武力或脅迫手段改變現狀。中共一方面要求各國不得支持臺灣，另一方面又把他國對臺灣的正常聲援與交流說成干涉內政，目的就是要透過政治壓力，孤立臺灣、削弱國際支持。這正說明中共最在意的，不是什麼國際共識，而是臺灣在國際社會中愈來愈清楚、愈來愈受到重視的存在。

臺海和平的真正基礎，在於尊重現狀與尊重臺灣民意

臺海和平穩定能否維持，關鍵從來不在國際社會反對「臺獨」的聲量有多高，而在於中共是否願意停止對臺軍事恫嚇與外交打壓，放棄以武力改變現狀。臺灣是民主社會，臺灣的未來應由臺灣人民共同決定，這不只是政治立場，更是民主政治最基本的原則。中共若真有和平誠意，就應停止扭曲國際文件、停止以軍事手段威脅臺灣、停止阻撓臺灣參與國際社會。若仍持續以「促統」為名行擴張之實，只會讓區域情勢更加不安。對臺灣而言，真正能夠維持臺海和平的，不是對中共論述的退讓，而是堅守民主制度、維護國家主權，並守住人民自由選擇未來的權利。

維持台海和平的，不是對中共論述的退讓，而是堅守民主制度、維護國家主權。圖為台灣智庫日前舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會。（資料照） （作者從事服務業）

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