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自由開講》斷其金流方能止亂，賴清德醫師的對症下藥

2026/03/17 09:30

◎ 涂醒哲

最近台灣政壇與媒體環境紛擾不斷，各種陰謀論、政治攻防與媒體操作滿天飛。許多人問：為什麼社會似乎愈來愈混亂？又為什麼有些媒體與名嘴，長期以來不斷唱衰台灣、甚至替外部勢力發聲？如果只停留在表面的政治口水戰，其實永遠找不到答案。

我是一名醫師出身的公共衛生學者，長期相信一個最基本的原則：醫療的第一步永遠是「診斷」，而不是急著開藥。診斷錯了，治療再努力也沒有用；診斷正確，往往只要對症下藥，病就會好。

這個道理，套用在政治治理上其實也一樣。

賴清德台南經驗 「醫師式治理」有效

我記得很多年前，賴清德還在思考是否參選台南市長時，他曾邀請我一起開記者會支持他。我當時對媒體說了一段話：醫師的信念就是「科學診斷、對症治療」。如果一個醫師把這種精神帶進公共治理，城市一定會不一樣。

賴清德總統過去在台南市的治理表現，證明「醫師式治理」確實有效。（資料照）賴清德總統過去在台南市的治理表現，證明「醫師式治理」確實有效。（資料照）後來的事大家都知道了。賴清德在台南市的治理表現，證明了這種「醫師式治理」確實有效。

而今天，我們看到他把同樣的方法用在國家治理上。

近年來，台灣社會一個明顯的現象，是部分媒體逐漸偏離「第四權」的角色。媒體原本應該監督政府、追求真相、為人民發聲，但有些媒體卻變成特定政治力量的工具，甚至成為外部勢力影響台灣輿論的管道。

為什麼會變成這樣？

如果用醫學的角度來看，這就像是感染。表面上看起來是發炎、發燒，但真正的病因其實在於體內的病毒或細菌。而在這個案例裡，真正存在內部的病毒其實是「金流」。

當媒體背後有來自境外的資金支持，當某些評論員與名嘴的收入與特定政治敘事綁在一起，輿論環境自然就會被扭曲。講真話的人聲量越來越小，而誇張、煽動、甚至不實的言論卻越來越多。

自由開講》斷其金流方能止亂，賴清德醫師的對症下藥藍白強推衛廣法修法，學者憂心「第四權」恐淪為政黨、資本家控制。（資料照）
如果只是每天在電視上與親中名嘴辯論，這種問題永遠不會解決。因為愛台灣的人講事實，愛中國的人講謊話，而講謊話的人還有龐大的資金支持，越大聲收入越多，那當然聲量永遠壓過你。你不要以為他們是11傻，只是他們自己聰明，只是用來騙傻的台灣人。就好像馬英九說要相信習近平，但他自己會相信嗎？他會想要回歸中國嗎？還是全家都變成美國人了。

 真正有效的方法只有一個，就是斷金流。

最近政府開始以法治手段調查相關資金來源，很多人以為這是政治鬥爭。但如果從治理的角度來看，其實這更像是醫療行為。醫師治療感染，不會只在皮膚上擦藥，而是要找到病菌來源，使用抗生素直接消滅它。

換句話說，不是抓人，而是查錢。

當境外資金被查清楚，當不透明的金流被揭露，那些依賴這些資金運作的媒體與輿論機器，自然就會慢慢失去動力。

馬英九說要相信習近平，但他自己會相信嗎？他會想要回歸中國嗎？還是全家都變成美國人了。（資料照）馬英九說要相信習近平，但他自己會相信嗎？他會想要回歸中國嗎？還是全家都變成美國人了。（資料照）最近大家也注意到一個現象：一些過去聲量很大的政治評論員，通告突然減少；一些長期操作特定議題的媒體，語氣也開始收斂。有些名嘴甚至趕快刪除他的通訊記錄。這其實正說明一件事：當金流被盯上，整個輿論生態就會開始改變。

這不是言論自由的問題，而是國家安全與民主制度的問題。民主社會可以容許不同立場，但不能容許外部勢力透過資金操控輿論。

公共治理其實和公共衛生很像。公共衛生最重要的不是治病，而是預防疾病。當我們能在病毒擴散之前就阻斷傳播途徑，整個社會就會健康許多。

預防政治學 查媒體亂象切斷金流

賴清德現在所做的，其實正是一種「預防政治學」。

不是每天在政治口水裡打轉，而是從制度與結構上，找出問題的根源。當金流被透明化、被監督，當輿論市場回到公平競爭，台灣的民主自然會更健全。

醫學的原則很簡單：找出病因，對症下藥。政治治理，其實也一樣。如果媒體亂象來自金流，那就切斷金流。這個病，自然就會好了。

中天新聞主播林宸佑涉共諜案，法院裁定延押2個月。（資料照）中天新聞主播林宸佑涉共諜案，法院裁定延押2個月。（資料照） （作者曾任國策顧問、立法委員、嘉義市長）

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