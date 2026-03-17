林健正專區》護國神山的綠電焦慮與能源轉型的正義

台積電為達成RE20目標，在2025年底發現缺口仍大，不得不以高於行情的價格掃貨。這與其說是企業的綠色雄心，不如說是一場緊急的補救行動。ESG目標一旦對外承諾，就與企業聲譽、客戶要求、供應鏈壓力直接掛鉤。蘋果、輝達等大客戶對供應商碳排放的要求日益嚴格，台積電沒有退路。

◎ 林健正

台電去年推出RE30低碳電力商品，定價每度6.3元，比市場行情高出逾一成，結果乏人問津，6億多度電滯銷。然而故事的轉折耐人尋味。台積電在年底突然出手，不砍價、不猶豫，直接全包，還追問有沒有更多。

台電去年推出RE30低碳電力商品，定價每度6.3元，比市場行情高出逾一成。（資料照，台電提供）過去市場對台積電的印象，是精打細算、對綠電供應商錙銖必較的強硬買家。這次態度的180度轉變，並非台積電突然「大方」，而是形勢逼人。

台積電為達成RE20目標，在2025年底發現缺口仍大，不得不以高於行情的價格掃貨。這與其說是企業的綠色雄心，不如說是一場緊急的補救行動。ESG目標一旦對外承諾，就與企業聲譽、客戶要求、供應鏈壓力直接掛鉤。蘋果、輝達等大客戶對供應商碳排放的要求日益嚴格，台積電沒有退路。

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換言之，台積電並不是想要買便宜，而是擔心買不到綠電。這個現象揭示的核心問題是：台灣的綠電供給並沒有真正跟上需求的步伐。

RE30的設計出發點良善，幫助無力購買純綠電的中小企業取得再生能源憑證，降低出口碳稅負擔。但6.3元的定價，顯然沒有考慮到中小企業脆弱的成本結構。結果，這個「為中小企業量身訂做」的商品，最後被台積電整碗捧去。

台積電為達成RE20目標，在2025年底發現缺口仍大，不得不以高於行情的價格掃貨。（資料照）這不是台電的錯，而是整個綠電資源的分配與市場供需嚴重失衡的必然結果。當大型科技企業為了ESG合規願意付出溢價，中小企業根本搶不過，無論是在價格上、還是在取得管道上。這到底是市場自然淘汰的結果，還是政策設計從一開始就沒有照顧到弱勢的一方？

長此以往，碳轉型的成本，將不成比例地落在中小企業肩上。政府若不介入設計差異化的支持機制，台灣產業鏈的碳排差距只會愈拉愈大。

台積電能一口氣吃下6億度電，還嫌不夠，這個數字本身就令人警醒。隨著先進製程持續擴廠，台積電對綠電的需求只會以幾何級數增長，而台灣的離岸風電、太陽能建置進度卻頻頻延宕，土地、環評、電網等瓶頸短期內難以突破。

台灣的半導體、科技製造業，正集體面臨一個尷尬處境——全球客戶要求供應鏈去碳，但國內綠電根本供不應求。若這個缺口持續擴大，「護國神山」的競爭力，終將被能源問題悄悄侵蝕。

台灣的離岸風電、太陽能建置進度頻頻延宕，土地、環評、電網等瓶頸短期內難以突破。（資料照）綠電荒，是台積電有錢卻買不夠、中小企業想買卻買不起的雙重困境，形成資源分配的深層不公，也成為台灣競爭力的隱形地雷。加速再生能源建置固然必要，但那只是擴大供給。

更根本的問題在於，台灣需要一套更成熟的綠電市場機制：透明的定價、公平的取得管道、以及對中小企業的政策性保護。否則，綠電將只是大企業的專屬遊戲，中小企業在碳關稅壓力下無所適從，整體產業的韌性反而更加脆弱。

能源轉型是產業存亡、社會公平與國家競爭力的核心戰場。台積電這次出手搶電，是一個警訊，不是一個好消息。它告訴我們，當最有資源的企業都已搶不夠，那些沒有資源的中小企業，憑什麼在這場能源轉型中得到公平的機會？

台電2026年小額綠電方案。（資料照，AI製圖）（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長）

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