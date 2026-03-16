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汪浩時間》川普將了習近平一軍

他直接點破中國九成從中東進口的石油依賴荷莫茲海峽的命脈，並以此作為「川習會」的入門票，強迫習近平在「保住小弟伊朗」與「保住中國能源命脈」之間做出痛苦抉擇。
汪浩時間

汪浩時間

2026/03/16 18:00

◎ 汪浩

川普總統在訪華前夕透過《金融時報》發出的警告，無疑是一記高明的戰略絕殺。他直接點破中國九成從中東進口的石油依賴荷莫茲海峽的命脈，並以此作為「川習會」的入門票，強迫習近平在「保住小弟伊朗」與「保住中國能源命脈」之間做出痛苦抉擇。

美國總統川普直接點破中國九成從中東進口的石油，要依賴荷莫茲海峽運輸。（路透檔案照）美國總統川普直接點破中國九成從中東進口的石油，要依賴荷莫茲海峽運輸。（路透檔案照）這不只是經貿施壓，更是對北京「負責任大國」謊言的終極測試。川普的邏輯極其冷酷且現實：既然中國是該海峽最大的受益者，就沒有理由躲在美國身後搭便車。如果不出力疏通海峽，美國不僅不再義務護航，更可能直接物理消除威脅，甚至延後川習會，讓北京在外交與經濟雙重失能下「火上烤」。

此舉徹底沒收了北京在中東的攪局籌碼。當美軍透過「史詩怒火」行動物理清算伊朗時，習近平若不配合，後果將是全國性的斷油與失業。川普用實力證明：美國可以把你扶起來，也可以讓你瞬間癱瘓。這場博弈中，習近平已被迫進入死胡同，若川習會因此延後，不僅宣告北京外交挫敗，更將引發內部政經局勢的連鎖崩盤。

美國總統川普要求中國協助解決荷姆茲海峽通行問題，否則就延後川習會時間。（路透檔案照）美國總統川普要求中國協助解決荷姆茲海峽通行問題，否則就延後川習會時間。（路透檔案照）（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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