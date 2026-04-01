自由開講》掃毒不能只抓吸毒者：從川普反毒戰略看台灣毒品治理

◎ 蕭錫惠

近年台灣社會最令人憂心的現象之一，是毒品逐漸滲入校園與年輕族群，校園通報毒品案件一度突破三千件。原本被視為社會邊緣問題的毒品犯罪，正逐步向青少年與學生擴散。這不僅是治安問題，更是一場關係到社會未來與國家治理能力的長期挑戰。

二○二六年，美國總統川普在「美洲之盾」峰會上宣布與拉丁美洲多國建立反販毒聯盟，並表示必要時將動用軍事與情報力量打擊毒梟首腦。

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這項政策顯示一個重要轉變：

毒品集團不再只是犯罪組織，而被視為威脅國家安全的準軍事力量。

當毒品資金規模龐大、組織高度跨國化時，它早已不只是刑事犯罪，而是一種影響社會穩定與國家治理能力的力量。

美國總統川普3月7日抵達佛羅里達州邁阿密國際機場。他在邁阿密舉行的首屆「美洲之盾」峰會中，敦促拉丁美洲國家動用軍事力量對抗「毒瘤」般的毒品走私集團，並提議美國將提供飛彈攻擊支援。（法新社檔案照） 對台灣而言，這樣的戰略思維值得深思。長期以來，台灣反毒政策多集中在末端執法，例如查緝吸毒者或街頭小藥頭。然而從犯罪經濟結構來看，毒品市場其實是一條完整的地下產業鏈，包括生產、走私、批發、零售與洗錢。如果只打擊最後一層，整個系統很難被真正瓦解。

最新資料顯示，台灣毒品問題仍在擴大。二○二五年台灣查獲毒品總量約十三．八公噸，創下歷史新高，約為二○二四年的一．四六倍。多起案件涉及海運走私與貨櫃夾藏，甚至出現單一案件查獲數百公斤毒品的情況。同時，政府透過國際合作攔截四千多公斤原本準備運往台灣的毒品。這些跡象顯示，台灣不僅是毒品消費市場，也逐漸成為國際毒品運輸鏈的重要節點。

毒品種類的結構也正在改變。近年統計顯示，安非他命已成為台灣最常見的濫用毒品，占比約四成以上，而傳統海洛因比例逐漸下降。這代表台灣毒品市場正從傳統鴉片類毒品，轉向製造成本較低、流通速度更快的合成毒品。

從供應來源來看，台灣毒品市場已形成高度國際化結構。

部分毒品來自東南亞金三角地區，透過海運與漁船轉運進入台灣；部分則經由中國沿海的合成毒品網絡走私，例如K他命等毒品；此外，新型化學合成毒品也透過國際物流與地下運輸網絡流入亞洲市場。

2025年台灣查獲毒品總量約13.8公噸，創下歷史新高。（資料照）毒品進入台灣後，通常由中盤批發網絡控制，再透過地方幫派、娛樂場所與街頭藥頭分銷，最後流入社會甚至校園。從犯罪經濟角度來看，街頭藥頭只是整條鏈條中最容易被替換的一環。真正掌握市場運作的，是上游供應與地下金流系統。

因此，反毒的真正戰場不在街頭，而在供應鏈與金流。

毒品交易背後往往伴隨人頭帳戶、地下匯兌與各種金融工具轉移資金。如果金流無法被追蹤，即使警方查獲大量毒品，犯罪組織仍然可以迅速重建供應網絡。

聯合國估計，全球毒品市場每年的規模已超過五千億美元。當如此龐大的地下經濟與跨國犯罪組織結合時，毒品問題就不再只是社會治安議題，而是關係國家安全、金融秩序與社會穩定的結構性挑戰。

面對校園毒品問題，單純依靠重罰與勒戒並不足夠。

長期而言，反毒策略必須結合醫療治療、教育宣導與社區預防，透過醫療與心理輔導協助成癮者戒治，並透過教育與家庭支持減少青少年接觸毒品的機會。

反毒須結合醫療治療、教育宣導與社區預防。圖為反毒特展，提供「仿真毒品氣味體驗」。（資料照） 歷史反覆證明，一個社會若讓毒品形成穩定的地下產業鏈，其侵蝕的不只是治安，而是整個社會的未來與下一代的希望。一個國家若無法控制地下毒品經濟，最終失去的將不只是治安，而是對社會未來的控制力。

（作者為自由撰稿人）

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