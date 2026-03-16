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黃澎孝練「孝」話》文總改名別「賴」總統！——「實名舉報」洪三雄、陳玲玉才是「罪魁禍首」啦‼️

今有媒體以「賴清德再掀文化總會正名之戰」為標題，讓人誤以為這件事又和「老賴」有關？為了別讓總統老是「背鍋」，於是，我決定公開「實名檢舉」引發中華文化總會英文改稱Taiwan的「罪魁禍首」。簡介：「罪魁禍首」 擒賊先擒王！廢話不多說，我就直接掀開陳玲玉和洪三雄這雙罪魁禍首的真實反動面目吧！
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2026/03/16 12:05

◎ 黃澎孝

上禮拜（3/10），曹興誠以文總名稱中有「中華」二字，認為會混淆台灣定位而辭去中華文化總會執行委員一職後，掀起了該總會的正名風波。

今有媒體以「賴清德再掀文化總會正名之戰」為標題，讓人誤以為這件事又和「老賴」有關？為了別讓總統老是「背鍋」，於是，我決定公開「實名檢舉」引發中華文化總會英文改稱Taiwan的「罪魁禍首」。

陳玲玉和洪三雄夫妻檔，主導中華文化總會正名「台灣」。（取自貼文）陳玲玉和洪三雄夫妻檔，主導中華文化總會正名「台灣」。（取自貼文）♦️簡介：「罪魁禍首」♦️

擒賊先擒王！廢話不多說，我就直接掀開陳玲玉和洪三雄這雙罪魁禍首的真實反動面目吧！

「主犯」：陳玲玉

（洋名：Lindy L. Y. Chern暱稱：玉婆）

台灣大學法律系暨法研所畢業。

現任「國際通商法律事務所」（Baker & McKenzie）主持律師、榮譽首席顧問。

2015年，為台積電打贏首件「營業秘密法」官司。成功制裁離職高階主管任職於國外競爭企業的「梁孟松案」令人敬畏迄今⋯⋯。

「共同主犯」：洪三雄

（人稱：三爺、洪董）

台灣大學法律系畢業，馬英九同班同學。

現職：陳玲玉的老公啦！

曾任：《國票證券》、《國票期貨》、《國票證創投》等三家子公司董事長。（2022退休）

1984年，洪三雄聯手蔡萬春與蔡辰洋收購台南區中小企銀股票，一舉「攫獲」該銀行逾三成股權，從此揚名立萬金融圈！

♦️夫婦力推文總改名♦️

中華文化總會原本的英文名稱為「The General Association of Chinese Culture」，簡稱「GACC」。

中華文化總會原本的英文名稱為「The General Association of Chinese Culture」，簡稱「GACC」。（取自文總官網）中華文化總會原本的英文名稱為「The General Association of Chinese Culture」，簡稱「GACC」。（取自文總官網）2025年12月9日，舉行執行委員與諮議委員會議時，上開陳玲玉、洪三雄夫婦基於去中國化之「共同犯意聯絡」，在會議上力推中華文化總會應以「台灣」正名。並先從英文名稱入手，將Chinese改為Taiwan，全名改稱「National Cultural Association of Taiwan」（NCAT）。

玆根據包括我本人和陳玲玉律師、洪三雄夫婦和國際大律師盧正邦律師夫婦和資深媒體人黃清龍、黃秀錦夫婦在內的某私密「小小Line群」，3月10日上午10時29分開始陸續接獲洪三雄和陳玲玉私訊群組，自曝其當天力促文總改名的「犯行」原文公布如下：
洪三雄：

「在最近一次的委員會中，已經照我的提議，修改本會的英文名稱為：

National Culture Association of Taiwan⋯⋯」（10：29 AM）

洪三雄：

「2006年，陳水扁總統更名為「國家文化總會」。

2006年，陳水扁總統任內曾更名為「國家文化總會」。（取自總統府官網）2006年，陳水扁總統任內曾更名為「國家文化總會」。（取自總統府官網） 2010年，馬英九又改為「中華文化總會」。

很多阿扁總統已經正名的，又被馬英九改回去了。

應該是再度正名的時候了。」（10：50AM）

陳玲玉

接著Line說：

「我當天發表很長的論述，要求中文名稱改為＂台灣文化總會＂，獲得全場熱烈鼓掌！

我已經要求文化總會，將我當天的說明內容，提供文字稿給我，我收到後再和大家分享」

（11：01 AM）

「由於文化總會的全名，登記在章程，因此文總表示其名稱應於文總召開大會時才能修改。

我們拭目以待！」（11：03 AM）

Bingo！

以上我所揭露的就是：陳玲玉、洪三雄兩個共同正犯，他們在完全自由的意識下，自行私傳給我們這個小小群體的完整「供詞」！因此，我現在嚴正地向中國國民黨和中國共產黨「實名舉報」他倆罄竹難書的嚴重罪名

洪三雄、陳玲玉拒絕歸順中國，乃「台灣省」去中謀獨的「現行反革命犯」。滔天大罪！應即綁送綠島徹底綠化，以昭炯戒是禱！

♦️陳玲玉被拐誘，乖乖女變「反革命」♦️

正當中華文化總會的「台灣正名」風波，引起了北京紅色朝廷和台灣藍營的大不滿，致使子彈亂飛之餘，為了避免傷及無辜！並為滿足我內心那種「出賣朋友」的邪惡快感 讓我索性再對洪三雄和陳玲玉補開一輪黑槍吧⋯⋯

原來，洪三雄和陳玲玉早年在台大法律系，就已經是被藍色黨國登記在案的「歷史反革命」了啦！簡單的透露一點案情如下：

陳玲玉本來是一個乖乖讀書的富家女，台中女中畢業考取臺大法律系後，大一時就獲得《新生盃辯論賽》全校冠軍。但自從1970年結識當時為臺大法學院學生代表會主席的學長洪三雄後，被「誘拐去」當他的秘書長，從此誤入「造反歧途」！

次年陳玲玉在洪三雄支持下當選學生會主席，洪則另外創設「臺大法言社」擔任社長。從此越陷越深，最終陷入洪三雄的懷抱，從此洪三雄不可自拔！

♦️挑戰萬年國會，洪三雄「操行不及格」♦️

洪三雄早在1971年12月6日第357期《大學新聞》上，公開具名發表《支持全面改選中央民意代表之我見》的爆炸性「反動文章」

這是臺大師生中，第一位挺身而出，明確主張「全面改選」膽敢向國民黨的「萬年國會」開出第一槍的第一人。簡直要刨掉國民黨萬年黨國政權的根基。若不是身兼台大訓導長的總教官張德溥將軍的力保，洪三雄搞不好早就被黨國機器「物理消失」了！

結果洪三雄還是被台大記了兩個大過，成為「品行不及格」者，不但沒有考預官的資格，就業更困難重重，不但進不了公家機關，連大企業都拒絕用他；後來還被限制出境7年，斷掉了他出國深造的機會。

♦️反動到底的神鵰俠侶♦️

話說：陳玲玉的「造反」本事也不遑多讓！接任洪三雄當選台大學生會主席後，她頂著警總要入校抓人的壓力。竟在1971年12月7日下午七時，在臺大校總區體育館舉行了一場極其敏感的「中央民意代表『應否』全面改選」的辯論會。吸引了二千多人在風雨中擠爆了體育館

現場洶湧如潮的人氣和不斷響起的如雷掌聲被《大學雜誌》描述為：「這是二十多年來從沒有過的盛況」。顯示出陳玲玉蠱惑群眾的魅力，以及從靈魂深處反國共黨國的邪魔本質！

陳玲玉和洪三雄夫妻早年全力支持全面改選中央民意代表，終結萬年國會。（資料照）陳玲玉和洪三雄夫妻早年全力支持全面改選中央民意代表，終結萬年國會。（資料照）最令人髮指的是，這對反革命同夥，居然結為夫妻，不但「黑上加黑」，還把人生一條路一起走到黑，如今倆人都已經七十好幾了，還「死不悔改」地出錢出力，台前幕後始終熱衷於支持台派的各種抗中保台的「造反行動」，而被國共兩黨目之為台灣第一反動到底的「神鵰俠侶」‼️

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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