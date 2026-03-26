自由開講》當世界都在喊 Team Taiwan 制度語言不能再替模糊背書

◎ 再米

文化總會於3月17日完成英文名稱調整，改為National Cultural Association of Taiwan。這看似只是幾個字的更動，真正反映的卻是更根本的問題：當國際社會對台灣的辨識愈來愈清楚，制度語言若仍停留在模糊地帶，就是替過時框架繼續留門。

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，吸引大批台灣球迷飛往日本東京巨蛋現場應援。圖為3月7日台灣隊迎戰捷克的現場畫面。（法新社檔案照）東京巨蛋外一聲聲「Team Taiwan」，早已不是單一賽事的加油口號，而是世界辨識台灣最直接、最清楚的語言。這種辨識並非靠繁複論述堆疊出來，而是在一次又一次公開場合中，自然形成的集體理解。既然民間社會早已走到這一步，制度語言就沒有理由還停在猶疑與閃躲。

名稱從來不只是裝飾。國際社會接觸台灣，往往不是先讀完整篇說明，而是先看到一行英文、一個單位名稱、一份活動簡介。若第一眼看到的就是模糊稱呼，後面就得花更多篇幅補充解釋，甚至先承受本可避免的誤讀。表面上只是字詞差異，實際折損的卻是台灣的辨識度、對外溝通的效率，以及外界對台灣自我定位的信任感。

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真正的務實，不是替舊框架找理由，而是先把台灣能自行決定的部分處理乾淨。國際正式場域或許仍有其限制，也正因如此，凡是官方簡介、網站名稱、活動文宣、報名資訊與對外說明，更應優先清楚寫出Taiwan。能改的地方若還選擇模糊，這不是穩健，而是自我設限；不是審慎，而是替不必要的退縮找藉口。

文化總會英文名稱將改為National Cultural Association of Taiwan。（取自文總官網）



文化總會這次更名的意義，因此不只在單一機構，而在於它點出一個早該面對的現實：民間早已用Team Taiwan走向世界，制度語言若仍原地踏步，只會讓台灣在最不必退讓的地方先把自己講小。今天要補上的，不只是英文名稱，而是制度對自身定位的清楚表述。

接下來該做的，也不應只停在一個單位。凡屬政府補助機構、半官方組織、國際活動窗口與對外文化平台，都該全面盤點名稱與語言系統，把仍替模糊保留空間的字眼逐步清理。因為被世界理解的速度，往往就卡在這些看似細小、其實關鍵的地方。

當世界愈來愈自然地說出Taiwan，台灣自己的制度語言，就更不該繼續替模糊背書。

（作者為退休人士）

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