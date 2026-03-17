自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「國運籤」中「黃金變鐵」的三個提醒

2026/03/17 17:00

◎ 劉衡澤

今年農曆新年，北港朝天宮抽出的國運籤中，有一句話引起不少討論：「黃金忽然變成鐵。」

有人把它解讀為景氣反轉，也有人聯想到近年的國際局勢。

北港朝天宮大年初四抽出「國運籤」的港運籤，其中籤文「黃金忽然變成鐵」，被民眾認為與股價、金價相符，再掀熱議。（資料照）北港朝天宮大年初四抽出「國運籤」的港運籤，其中籤文「黃金忽然變成鐵」，被民眾認為與股價、金價相符，再掀熱議。（資料照）

當世界變得不穩定時，人們總會試圖從各種象徵中尋找線索。

當然，籤詩不必被當成預言。但如果把它當成一種提醒，或許仍然有一些值得思考的地方。

在今天的世界局勢中，「黃金變鐵」其實可以理解為三個現實。

第一個提醒：能源安全就是國家安全

過去，人們往往把能源問題視為市場議題。

油價上升或下降，被認為只是供需變化。

但近年的國際局勢顯示，能源其實早已是地緣政治的重要工具。

以波斯灣出口的霍爾木茲海峽為例。

這條狹窄的海峽每天承載約2000萬桶石油運輸，約占全球石油供應量的五分之一。

換句話說，世界上每五桶石油，就有一桶必須經過這條航道。

一旦中東局勢緊張，油價往往立即波動，全球市場也會受到影響。最近中東衝突升高時，能源價格再度劇烈震盪，再次提醒人們：能源問題從來不只是市場問題，而是安全問題。

第二個提醒：大國競爭正在改變世界

如果回顧歷史，能源與戰略一直密不可分。

二戰期間，日本因為能源供應受到限制，最終走向南進政策；冷戰時期，石油與天然氣也常被用作外交與政治工具。1973年的石油危機，更曾讓西方經濟陷入嚴重衝擊。

今天的世界雖然更加全球化，但大國競爭並沒有消失。

能源航道、供應鏈與市場，逐漸成為國際政治的重要戰場。許多區域衝突表面上看似宗教或領土問題，但背後往往也牽涉能源與戰略利益。

因此，當國際局勢動盪時，油價波動往往不只是市場現象，而是政治訊號。

第三個提醒：全球化的連鎖效應

全球化讓世界經濟高度連結，但同時也讓風險更容易擴散。

即使沒有直接參與衝突的國家，也可能透過能源市場與供應鏈受到影響。中東局勢、俄烏戰爭或航道危機，都可能迅速反映在全球油價與物價之中。

對台灣而言，這種連鎖效應尤其明顯。

台灣而言，中東局勢、俄烏戰爭或航道危機，都可能迅速反映在全球油價與物價之中，這種連鎖效應尤其明顯。圖為台中油永安天然氣接收站。（中央社資料照）台灣而言，中東局勢、俄烏戰爭或航道危機，都可能迅速反映在全球油價與物價之中，這種連鎖效應尤其明顯。圖為台中油永安天然氣接收站。（中央社資料照）

台灣是一個高度依賴能源進口的經濟體，目前 約97%的能源需要依賴國外進口。

這意味著，台灣的經濟運作與民生物價，在很大程度上都受到全球能源市場影響。

當國際局勢動盪時，即使衝突發生在遙遠地區，台灣社會仍然可能透過油價、電價與商品價格感受到影響。

看見世界的變化

因此，「黃金變鐵」也許不只是籤詩中的一句話。

它更像是一種提醒：

在某些條件下，原本被認為穩定與珍貴的秩序，可能在短時間內發生改變。

全球化曾經讓世界看起來像一個穩定運作的體系，但當能源、航道與地緣政治交織在一起時，人們也開始意識到這個體系其實並沒有想像中那麼穩定。

對台灣而言，理解國際局勢並不只是外交或政治問題，而是一種社會能力。

因為在全球化的時代，遠方的衝突往往不會停留在遠方。

（作者為公共議題評論者）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書