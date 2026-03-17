自由開講》「國運籤」中「黃金變鐵」的三個提醒

◎ 劉衡澤



今年農曆新年，北港朝天宮抽出的國運籤中，有一句話引起不少討論：「黃金忽然變成鐵。」

有人把它解讀為景氣反轉，也有人聯想到近年的國際局勢。

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北港朝天宮大年初四抽出「國運籤」的港運籤，其中籤文「黃金忽然變成鐵」，被民眾認為與股價、金價相符，再掀熱議。（資料照）

當世界變得不穩定時，人們總會試圖從各種象徵中尋找線索。

當然，籤詩不必被當成預言。但如果把它當成一種提醒，或許仍然有一些值得思考的地方。

在今天的世界局勢中，「黃金變鐵」其實可以理解為三個現實。

第一個提醒：能源安全就是國家安全

過去，人們往往把能源問題視為市場議題。

油價上升或下降，被認為只是供需變化。

但近年的國際局勢顯示，能源其實早已是地緣政治的重要工具。

以波斯灣出口的霍爾木茲海峽為例。

這條狹窄的海峽每天承載約2000萬桶石油運輸，約占全球石油供應量的五分之一。

換句話說，世界上每五桶石油，就有一桶必須經過這條航道。

一旦中東局勢緊張，油價往往立即波動，全球市場也會受到影響。最近中東衝突升高時，能源價格再度劇烈震盪，再次提醒人們：能源問題從來不只是市場問題，而是安全問題。

第二個提醒：大國競爭正在改變世界

如果回顧歷史，能源與戰略一直密不可分。

二戰期間，日本因為能源供應受到限制，最終走向南進政策；冷戰時期，石油與天然氣也常被用作外交與政治工具。1973年的石油危機，更曾讓西方經濟陷入嚴重衝擊。

今天的世界雖然更加全球化，但大國競爭並沒有消失。

能源航道、供應鏈與市場，逐漸成為國際政治的重要戰場。許多區域衝突表面上看似宗教或領土問題，但背後往往也牽涉能源與戰略利益。

因此，當國際局勢動盪時，油價波動往往不只是市場現象，而是政治訊號。

第三個提醒：全球化的連鎖效應

全球化讓世界經濟高度連結，但同時也讓風險更容易擴散。

即使沒有直接參與衝突的國家，也可能透過能源市場與供應鏈受到影響。中東局勢、俄烏戰爭或航道危機，都可能迅速反映在全球油價與物價之中。

對台灣而言，這種連鎖效應尤其明顯。

台灣而言，中東局勢、俄烏戰爭或航道危機，都可能迅速反映在全球油價與物價之中，這種連鎖效應尤其明顯。圖為台中油永安天然氣接收站。（中央社資料照）

台灣是一個高度依賴能源進口的經濟體，目前 約97%的能源需要依賴國外進口。

這意味著，台灣的經濟運作與民生物價，在很大程度上都受到全球能源市場影響。

當國際局勢動盪時，即使衝突發生在遙遠地區，台灣社會仍然可能透過油價、電價與商品價格感受到影響。

看見世界的變化

因此，「黃金變鐵」也許不只是籤詩中的一句話。

它更像是一種提醒：

在某些條件下，原本被認為穩定與珍貴的秩序，可能在短時間內發生改變。

全球化曾經讓世界看起來像一個穩定運作的體系，但當能源、航道與地緣政治交織在一起時，人們也開始意識到這個體系其實並沒有想像中那麼穩定。

對台灣而言，理解國際局勢並不只是外交或政治問題，而是一種社會能力。

因為在全球化的時代，遠方的衝突往往不會停留在遠方。

（作者為公共議題評論者）



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