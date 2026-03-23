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自由開講》北京說歷史，台灣要回答的是：島要怎麼活

2026/03/23 20:00

◎ 張厚光

中國外長王毅日前在全國人大記者會上再次強調，台灣自古以來就是中國領土，並援引《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書與聯合國大會第2758號決議，主張台灣地位早已被國際法律文件「牢牢確定」。這樣的說法在北京的外交語言中並不新鮮，但對台灣社會而言，真正需要思考的問題其實不是誰的歷史敘事更完整，而是另一個更現實的問題：在各種歷史與政治論述之間，台灣要怎麼活下去。

中國外長王毅日前在全國人大記者會上援引《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書與聯合國大會第2758號決議，強調台灣自古以來就是中國領土。（法新社檔案照）中國外長王毅日前在全國人大記者會上援引《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書與聯合國大會第2758號決議，強調台灣自古以來就是中國領土。（法新社檔案照）

歷史文件確實是國際秩序的一部分，但歷史的解讀往往隨著政治環境而改變。冷戰結束後，世界各地都曾出現過類似情況：同一段歷史，在不同國家往往有不同詮釋。國際政治從來不是單靠幾份文件就能解決的法律辯論，而是一個由權力、利益與制度共同運作的現實世界。

對台灣而言，過去數十年的經驗其實已經說明了一件事：這座島嶼的存在感，並不是靠誰替它寫下歷史結論，而是靠自身在世界體系中的角色。

從加工出口到半導體產業，從民主制度到高度開放的社會，台灣在全球科技與供應鏈中的地位，使得這座島嶼的穩定逐漸成為國際關注的焦點。這並不是偶然，而是長期累積的結果。

因此，當外界不斷用歷史與法律框架討論台灣時，台灣社會更應該把注意力放在三件事情上。

第一，是維持必要的自我防衛能力。嚇阻的意義不是戰勝誰，而是讓任何試圖改變現狀的行動都必須付出難以承受的代價。

第二，是提升社會與產業的韌性。能源、通訊、金融與供應鏈的穩定，是現代安全的重要基礎。當一個社會能在壓力下保持運作，外部衝擊的效果就會大幅降低。

第三，是持續與世界連結。當一個地方的安全與多數國家的利益相關時，它的穩定就不再只是自身問題，而會成為國際秩序的一部分。

對台灣而言，最大的問題從來不是「誰說了什麼」，而是—我們是否準備好讓台灣繼續活下去。圖為基隆港。（法新社檔案照）對台灣而言，最大的問題從來不是「誰說了什麼」，而是—我們是否準備好讓台灣繼續活下去。圖為基隆港。（法新社檔案照）

歷史敘事或許可以有很多版本，但現實世界只有一個。對台灣而言，最重要的不是在每一場論戰中證明誰比較有道理，而是確保這座島能在複雜的國際局勢中持續存在、持續發展、持續與世界互動。

因為真正決定台灣未來的，從來不只是某一段歷史文件或某一場記者會。

而是這個社會是否有能力保持清醒、保持實力，也保持開放。

對這座島而言，最大的問題從來不是「誰說了什麼」，而是——我們是否準備好讓台灣繼續活下去。

（作者服務於漢翔航空）

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