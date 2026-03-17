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自由開講》「不要刺激中國」：朝日新聞社論真正想說的話

2026/03/17 12:30

◎ 林省吾

10日，日本朝日新聞社論〈台灣要人訪日 這樣的判斷是否妥當〉，對日本政府允許台灣行政院長卓榮泰為觀戰WBC而以私人身分訪日一事提出質疑。

台灣行政院長卓榮泰以私人身分訪日一事，日本朝日新聞以社論提出質疑。（取自社群平台「X」）台灣行政院長卓榮泰以私人身分訪日一事，日本朝日新聞以社論提出質疑。（取自社群平台「X」）

該社論認為，卓榮泰的訪日不能僅以表面的「私人行程」解釋，直指卓揆觀戰WBC具有政治動機：一方面是藉由台灣人的棒球熱提升民眾好感；另一方面則是向國際社會強調台日關係良好。

社論還指出，美國雖是台灣的後盾，但川普的行動難以預測，因此賴清德政權急欲鞏固台日關係。接著又老調重彈《日中共同聲明》，暗示過去即使不讓台灣政治人物訪日，台日關係也未曾惡化，進而質疑：在中日關係緊張的情勢下，日本政府為何要冒著讓中國誤認日本在挑釁的風險，允許卓揆訪日？

整篇社論看似鋪陳事實、理性分析，但核心其實只有一句話：「為什麼沒事要去刺激中國？」

不約而同的是，卓揆訪日一曝光，台灣社群媒體立刻出現「為什麼行政院長可以使用松指部私人包機去看球」等帶風向的言論。中國國民黨立委也在立法院質詢卓揆。無獨有偶，在同一時間，日本朝日新聞社也對高市政權的決策提出批判。綜合以上現象，筆者必須指出一點：有一股力量急欲打壓具有歷史性突破意義的「卓揆訪日」。至於幕後是誰，其實不言自明。

行政院長卓榮泰現身東京巨蛋，中國國民黨立委在立法院質疑。（中央社資料照）行政院長卓榮泰現身東京巨蛋，中國國民黨立委在立法院質疑。（中央社資料照）

媒體之所以被稱為行政、立法、司法之外的「第四權」，前提在於其獨立性與自主性。撇開極權國家的官媒不談，若民主社會的主流媒體淪為被套上項圈的狗，揣摩上意、聽令行事，甚至反過來警告自己的國家「不要挑釁中國」，那無疑是對媒體精神最大的諷刺。朝日新聞的標語是：「只要連結起來，就能看見。為人、為心意、為資訊點亮光芒，將彼此相連。朝向讓每一個人都能懷抱希望的未來。」

然而，一個自詡以進步價值為核心的媒體，卻發表無視台灣人主權、輕忽台灣人人權的社論，實在令人感到悲哀。「只要連結起來，就能看見。」當我們把事實一一連結起來，就會看見究竟是誰在挑釁世界、破壞和平。不會是台灣。也不會是日本。當然，也不是朝日新聞。而是中國。

（作者為台灣獨立建國聯盟日本本部中央委員）

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