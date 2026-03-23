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自由開講》當資格問題被說成歧視問題

2026/03/23 08:30

◎ 沈言

柯文哲在談及李貞秀資格爭議時，將問題描述為台灣社會是否歧視中配。原本需要回答的是法律資格與程序，但討論很快被帶往另一個方向：台灣是否對某個族群不公平。

柯文哲認為李貞秀資格爭議，是台灣社會歧視中配。（資料照）柯文哲認為李貞秀資格爭議，是台灣社會歧視中配。（資料照）

就制度本身而言，問題其實並不複雜。法律討論的是資格與程序，而不是族群身分。是否具備參政權，看的是法律條件是否成立，而不是個人來自哪個地方。

然而在柯先生的說法中，這個制度問題被重新包裝成族群議題。一旦討論被放進「是否歧視配」的框架，焦點就會改變。原本需要回答的法律問題，很快就會被情緒立場取代。

這樣的敘事之所以有效，是因為族群議題遠比制度問題更容易動員。法律條文需要解釋，但「是否被歧視」卻人人都能表態。當討論被描述成弱勢與壓迫的對比時，支持與反對很快就會形成。

陸配在台灣的人口比例並不算高，但一旦議題被設定為族群問題，被動員的往往不只有個人，而是整個家庭與社群。當輿論被帶到這個方向時，原本需要回答的制度問題反而很少再被追問。

回到制度本身，台灣法律並未將中配排除在社會福利之外。取得合法身分後，在多數公共制度中，其待遇並不低於一般國民。至於參政權，法律規定也很清楚：外籍人士若要取得完整公民權利，必須完成歸化程序並放棄原有國籍。

李貞秀資格爭議，討論的是法律，而不是族群身分。（資料照）李貞秀資格爭議，討論的是法律，而不是族群身分。（資料照）

如果把這種說法放到制度層面來看，問題其實會變得更加清楚。如果僅因憲法中的歷史概念，就認為中國人也在國籍認定之內，那麼同樣的邏輯也會產生一個問題：台灣人是否也可以不放棄國籍，就參與中國的政治職位選舉？顯然不可能。

原因其實很簡單。法律制度本來就各自運作。台灣的法律只規範台灣的公民權與政治權利，不可能延伸到另一個政治體系。不同制度之間，本來就有清楚的法律邊界。

也正因如此，把台灣的法律資格問題改寫為族群歧視，輿論或許會變得熱鬧，但制度本身卻被擠出討論之外。當柯先生將制度問題重新包裝為族群衝突時，它既能動員情緒，也能避開制度責任。這樣的操作，本質上就是一場陽謀。

（作者為評論員）

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