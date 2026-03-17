自由開講》如今刁難的對象已不是卓院長個人了

◎ 姚孟昌

在對岸不斷打壓下，我國家代表隊在國際體壇出賽時必須使用「中華台北」之名。日前亞洲盃女足會內賽在澳洲登場，以運動部訓輔委員身分隨隊、多次擔任國家隊教練的陳貴人在場邊觀賽疑似因喊「台灣加油」而被請出場，運動員與國人聞知無不同感委屈。政府進行外交過程中，說不出的苦衷也更多。

台灣女足在雪梨迎戰印度隊，前男足總教練陳貴人在觀眾席帶領球迷高喊「台灣加油」，卻被大會工作人員請出場外。 （取自立法委員李柏毅臉書）向來我國若要拓展外交，就不能在意虛名形式，而是應以靈活彈性方式為之。蔣經國時期如此，李登輝時期如此，扁、馬、蔡政府時期如此，賴政府時期也須如此，「務實外交」若要有所成效，靠的是朝野協力，上下一心。

因此，國人多能理解卓院長去到東京巨蛋為國家棒球代表隊加油時，為何必須以「私人行程」為名、自費為之。一來是希望不給地主國政府造成困擾，二來也希望免除立法院刻意為難與阻攔。凡心存國家利益、能易位思考、將心比心者，對卓院長的做法與用心都能體諒。

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行政院長卓榮泰以「私人行程」為名，前往東京巨蛋球場為國家棒球代表隊加油，是希望不給地主國政府造成困擾。（中央社檔案照）而今，若有人還質疑卓院長為何不承認此行為「公務行程」，還在枝枝節節中挑行政院毛病時，這已不是質疑卓院長個人了，質疑的是賴政府所遵循的務實外交慣例，刁難的是中華民國。

國事惟艱、外交不易。卓院長的東京之行的是非成效，國人看在眼裡，自有公論。

（作者為大學教師）

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