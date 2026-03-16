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Emmy時間》有人怕怕／重兵守北京 兩會結束後共機又來擾台

2月28日美軍轟炸伊朗，中共戰機停止侵擾海峽中線，3月11日政協會議閉幕後，重新開始騷擾海峽中線，持續到今天。
Emmy時間

Emmy時間

2026/03/16 09:30

◎ 胡采蘋

中共兩會是在3月4日-5日開幕，3月11日-12日閉幕，政協會議3月4日-11日、人大會議3月5日-12日。

美軍於2月28日轟炸伊朗，中共戰機停止侵擾海峽中線，政協會議閉幕後，重新開始騷擾海峽中線，持續到今天。圖為中國全國政協會議、全國人民代表大會（兩會）4、5日在北京召開。（路透檔案照）美軍於2月28日轟炸伊朗，中共戰機停止侵擾海峽中線，政協會議閉幕後，重新開始騷擾海峽中線，持續到今天。圖為中國全國政協會議、全國人民代表大會（兩會）4、5日在北京召開。（路透檔案照）

2月28日美軍轟炸伊朗，中共戰機停止侵擾海峽中線，3月11日政協會議閉幕後，重新開始騷擾海峽中線，持續到今天。

所以並不是沒有汽油（其實這用油量真的很少）才不來騷擾，應該是因為伊朗政軍高層被集體殲滅嚇到北京，抽調了一定大量的航空兵和戰機移防北京，避免中共黨政軍高層在集結北京的情況下發生意外。

過去兩會都會抽調部分航空兵跟戰機移防北京，但是不會影響到騷擾台灣海峽中線的戰機飛行，仍然有一定少量的戰機發動（5架之類的）。因此今年應該是大量移防了，導致連5架飛機都飛不出來。

伊朗最高領袖哈米尼被炸死，讓某些人很害怕。（路透）伊朗最高領袖哈米尼被炸死，讓某些人很害怕。（路透）

直到週三政協閉幕、3月11日以後，開始每天會飛5架飛機來台海中線，這表示週三開始，回到了過去兩會期間的武力配置，目前應該仍有一定數量的東部戰區戰機和飛行員在北京沒有回來。可能要到川習會以後才會回來了。

恐怕是哈米尼死得這麼慘，讓某些人很害怕呢。西洋人怕鬼，中國人也怕鬼，恐怖喔恐怖。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

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