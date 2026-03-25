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黑熊學院》為什麼日本的自衛隊不叫軍隊？

最值得觀察的是宮古水道以西，距離台灣最近的先島群島（與那國、宮古、石垣）——上述島嶼過去未有任何自衛隊基地進駐，但是自2016年起，已經陸續有偵查和反艦飛彈等單位進駐，填補過去國防上的缺口。
黑熊學院

黑熊學院

2026/03/25 19:00

◎ 黑熊學院

日本首批的國產長程飛彈進駐熊本，其射程可觸及中國本土，引起關注。

黑熊學院》為什麼日本的自衛隊不叫軍隊？​日本首批的國產長程飛彈進駐熊本，其射程可觸及中國本土。圖為日本國產12式陸基反艦飛彈。 （取自貼文）
這不僅應證面對中國在印太的擴張野心，更凸顯自衛隊不再只是依賴美軍的保護傘，開始強化自身的打擊能力。

■自衛隊≠軍隊？

隨著高市早苗擁有多數日本民意，日本的憲法第9條是否改動成為國內外都相當關心的話題，因為這將牽涉到「自衛隊」地位和權責變化。

日本在二戰戰敗後，在憲法第9條直接寫明「日本放棄以戰爭作為解決國際爭端的手段」，不保持陸海空軍等戰爭力量、不承認國家的交戰權。

但隨著韓戰爆發和冷戰格局確立，日本成為美國在東亞地區最為倚重的橋頭堡。於是美國便將日本用以維護國內治安的「警察預備隊」改組擴編，也就成為如今具有陸海空軍事實力的「自衛隊」。

■武士和白頭鷹

除了自衛隊的成立，日本時至今日最重要的國防安全保障，來自1960年跟美國簽訂的《美日安保條約》。

美國在日本最重要的基地是位於神奈川的橫須賀基地，該基地不僅是戰略核潛艦在日本的下錨點，更是美軍規模最大的第七艦隊司令部所在地。

美軍還常態性部署一艘航空母艦於此，橫須賀更是美國本土以外唯一能提供航母進行整修的基地，其重要性可見一斑。

除了橫須賀基地，美軍在日本最重要的部署是跟台海密切連動的——沖繩群島。

日本自2016年起，在先島群島陸續有偵查和反艦飛彈等單位進駐，填補過去國防上的缺口。示意圖。（路透檔案照）日本自2016年起，在先島群島陸續有偵查和反艦飛彈等單位進駐，填補過去國防上的缺口。示意圖。（路透檔案照）沖繩雖然僅佔日本國土0.6%，卻有高達31座美軍基地，即包含美國在東亞地區最大的嘉手納空軍基地。

正是因為有駐日美軍的存在，造就日本某方面在冷戰時期得以將國防外包，將資源全力放在經濟發展。

不過隨著近十年來，中國自沖繩方向對於日本的步步進逼，以及川普為代表希望美國盟友負擔更多國防職責的政策調整，日本也開始轉型承擔更多國防強化。

可以說，日本這扇沈睡的軍事之門，是由中國親手敲開。

■中國咎由自取

從高市早苗就任首相以來，中國官方不斷就以戰狼的流氓態度謾罵日本提升國防的作為，尤其是在沖繩群島方向所做的強化。

我們若用中國外交部常攻訐他國的語氣來造句，這叫做「玩火者必自焚，中國咎由自取」。

在習近平上台以前，日本並未將中國解放軍視為主要的外敵威脅。但隨著中國種種挑釁滋事的舉動，日本開始加快在南西群島的軍事力量。

最值得觀察的是宮古水道以西，距離台灣最近的先島群島（與那國、宮古、石垣）——上述島嶼過去未有任何自衛隊基地進駐，但是自2016年起，已經陸續有偵查和反艦飛彈等單位進駐，填補過去國防上的缺口。

日本民眾如何看待目前的國防政策？自衛隊究竟會在「台灣有事」負責什麼程度的任務？

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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