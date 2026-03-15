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汪浩時間》美國打擊伊朗是合法的自衛反擊

美國的重拳出擊，是為了終結伊朗數十年來「以亂謀利」的血腥遊戲。更是向全球獨裁者發出一個明確訊號：美國的忍耐不是軟弱，當自衛的紅線被跨越時，迎接挑釁者的將是物理意義上的徹底消除。
汪浩時間

汪浩時間

2026/03/15 17:00

◎ 汪浩

2026年初，美以聯手大規模攻擊伊朗；圖為伊朗首都德黑蘭遭空襲畫面。（法新社檔案照）2026年初，美以聯手大規模攻擊伊朗；圖為伊朗首都德黑蘭遭空襲畫面。（法新社檔案照）面對伊朗神權政權長達47年的敵對與挑釁，美軍在2026年發動的「史詩怒火」行動，本質上是一場積壓已久、具備絕對正當性的合法自衛反擊。從1979年的大使館人質危機，到近年來透過代理人在伊拉克與敘利亞殺害超過600名美軍士兵，甚至策劃刺殺美國總統，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）早已不僅是區域威脅，更是全球恐怖活動的輸出源。

將這場戰爭定義為美國違反國際法侵略他國的行為，不僅是極其惡質的誤導，更是對歷史受害者的冷血無視。事實數據證明，伊朗在1979至2025年間對美軍發動幾百次攻擊，近期更變本加厲以無人機奪取美國公民性命。在國際法架構下，任何主權國家在面對持續性、針對性的軍事攻擊時，皆擁有採取必要武力以消除威脅的自衛權利。

美國的重拳出擊，是為了終結伊朗數十年來「以亂謀利」的血腥遊戲。這場打擊不僅摧毀了恐怖網絡，更向全球獨裁者發出明確訊號：美國的忍耐不是軟弱，當自衛的紅線被跨越時，迎接挑釁者的將是物理意義上的徹底消除。這不僅是維護美國利益，更是重建中東秩序的公義之舉。

美國聯合以色列重拳出擊，是為了終結伊朗數十年來「以亂謀利」的血腥遊戲；示意圖。（路透檔案照）美國聯合以色列重拳出擊，是為了終結伊朗數十年來「以亂謀利」的血腥遊戲；示意圖。（路透檔案照）

伊朗長年對美恐攻史：從人質危機到2026美伊戰爭

自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗神權政權與其「代理人」網路（由伊斯蘭革命衛隊IRGC指揮）對美國發動了長達47年的祕密與公開戰爭。這並非偶發的衝突，而是一場有系統、針對性且跨國界的恐怖攻擊史。

一、仇恨的起點：1979德黑蘭人質危機

•事件：1979年11月，伊朗暴徒衝進美國駐德黑蘭大使館，挾持52名外交人員長達444天。

•影響：這是現代史上最嚴重的外交尊嚴受辱事件，正式確立了伊朗政權「以美國為首要敵人」的國策，並導致雙方外交關係斷絕至今

二、1980年代：血腥的代理人炸彈戰

伊朗透過在黎巴嫩扶持的「真主黨」（Hezbollah），對美方目標實施毀滅性攻擊：

•1983貝魯特軍營爆炸案：一輛載滿炸藥的卡車衝進美軍軍營，造成241名美國服役人員死亡。這是自二戰以來美軍傷亡最慘重的一天。

•1983駐黎巴嫩大使館爆炸案：導致63人死亡。

三、1990年代：針對性的恐怖擴散

•1996霍巴爾塔（KhobarTowers）爆炸案：在沙烏地阿拉伯，伊朗支持的組織以油罐車炸彈攻擊美軍宿舍，造成19名美軍士兵死亡。

四、2000年代：伊拉克戰爭中的暗箭

•路邊炸彈（IED）：伊朗向伊拉克什葉派武裝提供高效能鑽地彈（EFP），根據五角大廈數據，伊朗直接導致了603名美軍士兵在伊拉克戰場死亡，數千人受重傷。

五、2020-2026：威脅升級與最終覆滅

隨著無人機與飛彈技術的擴散，伊朗政權的挑釁進入了瘋狂階段：

•暗殺密謀：美國司法部多次披露伊朗計畫在美領土暗殺美國官員與川普本人

•2023-2024飽和攻擊：伊朗代理人在紅海與伊拉克對美軍發動180次以上的無人機與飛彈襲擊，最終導致美軍人員死亡，觸發了美方的反擊底線。

•2026「史詩怒火」行動：美國與以色列在2026年初聯手，以精準斬首與物理消除方式，終結了這個長年輸出恐怖的政權

中國外交部長王毅稱「武力無法真正解決問題」，呼籲美以停止對伊朗的軍事行動；但領導人習近平卻說不會放棄對台灣的武力行動，形同打臉。（取自貼文）中國外交部長王毅稱「武力無法真正解決問題」，呼籲美以停止對伊朗的軍事行動；但領導人習近平卻說不會放棄對台灣的武力行動，形同打臉。（取自貼文）（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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