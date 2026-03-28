自由開講》如果把台灣教召生送到中東三天...

◎ 吳天麟

把台灣教召生送到中東三天，是一個關於距離、現實與和平的想像；示意圖。（資料照）如果有一天，從台灣的教召部隊裡挑出一小群人，把他們送到中東三天，不是作戰、不是任務，只是看。看戰爭如何影響一個地方的日常生活。三天可能不長，但有些事情，三天就足夠改變一個人對世界的理解。這是一個關於距離、現實與和平的想像。

第一天 聲音

第一個衝擊，不是畫面，而是聲音。

在台灣，夜晚的聲音通常是：機車經過、夜市的人聲、便利商店的門鈴；但在某些中東城市，夜晚可能是另一種聲音：遠處傳來的爆炸聲、防空警報、低空飛過的戰機。

第一次聽到時，多數人會愣住。因為戰爭突然從新聞畫面變成了空氣中的震動。

請繼續往下閱讀...

那一刻，距離感消失了。

第二天 日常

第二天，人們會開始注意到另一件事：戰爭並沒有讓生活完全停止。街上仍然有人賣食物、咖啡店仍然有人聊天，小孩仍然在街角踢球。在許多衝突地區，人們早已學會在不確定中生活。一位當地店主可能會說：「生活總要繼續。」這句話聽起來很簡單，但對一個長期生活在和平社會的人來說，它會有不同的重量。

在戰事頻頻的國家，人們早已學會在不確定中生活；圖為德黑蘭塔吉里什廣場周圍環境。（法新社）第三天 距離

到了第三天，很多人會開始思考一個問題：為什麼這些地方會一直處於衝突之中？答案通常不簡單。

歷史。

宗教。

政治。

資源。

外部勢力。

戰爭往往不是單一原因造成的，它更像是一個長時間累積的結果。

回程的飛機

當飛機離開中東，返回台灣時，很多人可能會重新看待熟悉的生活：便利商店的燈光、夜市的人潮、捷運的秩序。這些事情在平常看起來很普通，但在經歷過戰區氛圍後，會顯得格外珍貴。

當有一天教召生真的去往中東三天，返回台灣時可能會重新看待看起來很普通的事情，如捷運的秩序、商店的燈光、夜市的人潮；示意圖。（資料照）

一個想像中的課程

如果這樣的三天真的存在，它可能會變成一堂很特別的課，不是關於武器、不是關於戰術，而是關於三件事情：和平、安全與理解戰爭的代價。

最後的想法

很多人討論戰爭時，往往只看到地圖上的箭頭，但真正生活在衝突地區的人看到的，是另一件事：每天仍然要過的日子。如果有一天，有人真的把台灣的教召生送到中東三天，也許他們帶回來的，不會是軍事經驗，而是一個更簡單的結論：

和平其實很脆弱，而維持它，是一整個社會的責任。

（作者為拍檔科技中東分公司總經理，現位於杜拜）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法