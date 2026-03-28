自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》如果把台灣教召生送到中東三天...

2026/03/28 12:30

◎ 吳天麟

把台灣教召生送到中東三天，是一個關於距離、現實與和平的想像；示意圖。（資料照）把台灣教召生送到中東三天，是一個關於距離、現實與和平的想像；示意圖。（資料照）如果有一天，從台灣的教召部隊裡挑出一小群人，把他們送到中東三天，不是作戰、不是任務，只是看。看戰爭如何影響一個地方的日常生活。三天可能不長，但有些事情，三天就足夠改變一個人對世界的理解。這是一個關於距離、現實與和平的想像。

第一天 聲音

第一個衝擊，不是畫面，而是聲音。

在台灣，夜晚的聲音通常是：機車經過、夜市的人聲、便利商店的門鈴；但在某些中東城市，夜晚可能是另一種聲音：遠處傳來的爆炸聲、防空警報、低空飛過的戰機

第一次聽到時，多數人會愣住。因為戰爭突然從新聞畫面變成了空氣中的震動

那一刻，距離感消失了。

第二天 日常

第二天，人們會開始注意到另一件事：戰爭並沒有讓生活完全停止。街上仍然有人賣食物、咖啡店仍然有人聊天，小孩仍然在街角踢球。在許多衝突地區，人們早已學會在不確定中生活。一位當地店主可能會說：「生活總要繼續。」這句話聽起來很簡單，但對一個長期生活在和平社會的人來說，它會有不同的重量。

在戰事頻頻的國家，人們早已學會在不確定中生活；圖為德黑蘭塔吉里什廣場周圍環境。（法新社）在戰事頻頻的國家，人們早已學會在不確定中生活；圖為德黑蘭塔吉里什廣場周圍環境。（法新社）第三天 距離

到了第三天，很多人會開始思考一個問題：為什麼這些地方會一直處於衝突之中？答案通常不簡單。

歷史。

宗教。

政治。

資源。

外部勢力。

戰爭往往不是單一原因造成的，它更像是一個長時間累積的結果

回程的飛機

當飛機離開中東，返回台灣時，很多人可能會重新看待熟悉的生活：便利商店的燈光、夜市的人潮、捷運的秩序。這些事情在平常看起來很普通，但在經歷過戰區氛圍後，會顯得格外珍貴。

當有一天教召生真的去往中東三天，返回台灣時可能會重新看待看起來很普通的事情，如捷運的秩序、商店的燈光、夜市的人潮；示意圖。（資料照）當有一天教召生真的去往中東三天，返回台灣時可能會重新看待看起來很普通的事情，如捷運的秩序、商店的燈光、夜市的人潮；示意圖。（資料照）

一個想像中的課程

如果這樣的三天真的存在，它可能會變成一堂很特別的課，不是關於武器、不是關於戰術，而是關於三件事情：和平、安全與理解戰爭的代價

最後的想法

很多人討論戰爭時，往往只看到地圖上的箭頭，但真正生活在衝突地區的人看到的，是另一件事：每天仍然要過的日子。如果有一天，有人真的把台灣的教召生送到中東三天，也許他們帶回來的，不會是軍事經驗，而是一個更簡單的結論：

和平其實很脆弱，而維持它，是一整個社會的責任

（作者為拍檔科技中東分公司總經理，現位於杜拜）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書