自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》榔頭政治與義路精神：公館圓環拆除後的城市荒謬

2026/03/17 18:00

◎ 郭怡君

前台北市副市長李四川在臉書上分享市府團隊為他寫的一首rap，片中大讚公館圓環拆除「效率快得像在過火」。（圖取自李四川臉書，本報合成）前台北市副市長李四川在臉書上分享市府團隊為他寫的一首rap，片中大讚公館圓環拆除「效率快得像在過火」。（圖取自李四川臉書，本報合成）近日北市府歡送副市長李四川，現場播放一段Rap影片，大讚公館圓環拆除「效率快得像在過火」，並以「Hammer Lee 大榔頭」形容其工程果斷。然而，這段帶有吹捧意味的宣傳，在每日與公館交通搏鬥的居民眼中，卻顯得格外刺耳，帶著幾分荒謬。

市府標榜的「效率」，本質上是一種工程掛帥的單一思維。公館圓環的拆除，固然在短時間內抹平了地景，但隨之而來的，是基隆路與羅斯福路交會處形成的一個巨大正交路口。如今的交通景象是：車輛在紅燈前長時間停等，一旦綠燈亮起，便加速通過。對於水源市場一帶的老住戶與行人而言，原本圓環所具備的車速緩衝功能消失了，取而代之的是更加緊繃的節奏，以及必須趕路與久等的日常壓力

筆者每日在昔日圓環邊生活。與地方人士言談之間，不少人對拆除過程與後果感到扼腕。若市府當年能將現在投入路口維持秩序的大量交警力，用於舊圓環的交通疏導，而非僅是駐點開罰單，並配合號誌與標線的改善，圓環的交通效能與安全未必不能提升。 如今這個路口卻演變成沒有交警就難以運作的窘境。這說明硬體拆除並未真正解決交通核心問題，只是把管理成本轉嫁到人力站崗與民眾體感之上。

台北市議員苗博雅指出，公館圓環施工後，路口疏導人力較2024年同期增6.5倍。（資料照）台北市議員苗博雅指出，公館圓環施工後，路口疏導人力較2024年同期增6.5倍。（資料照）筆者服務於工學院。對工程專業而言，「快就是好」、「拆除就是政績」從來不是工程思維的核心價值。真正的職人精神，應體現在對場所歷史與環境脈絡的理解，以及對城市細節的耐心治理，而不是斷然舉起榔頭，將長久形成的空間秩序一舉打平。

事實上，公館一帶的交通歷史可以追溯到清代甚至更早以前。原立於公館圓環一帶，現存於臺博館的「有夷之行碑」（夷，平坦之意），記錄了十九世紀中（清道光年間）連結艋舺與景美的重要道路。這條長達一千八百丈的石板路，是為克服台北盆地「雨洷泥滑，行人苦之」的環境條件而鋪設的人本交通設施，也是由社會共同集資修建與維護的「義路」。 經過多年因積水下陷，當初負責修築的人深感憂慮，召集鄉親商議長遠的維護計畫「傾者正之，塌者補之。」並立碑作記，期許後人不要輕視前人修路的努力。

碑文寫道：「憑心田建造，喜義路平康。」碑上並列出一百一十二筆捐款，從捐四百五十元的大地主，到捐九角的小民並列其上，呈現出跨階級的公共意識。當此義路年久這樣的公共工程精神，才是真正的人本交通。城市憑心田建造，才得「義路」作為長久運作的基礎；「傾者正之，塌者補之」才是珍惜每一筆納稅錢，進行最小改動，細緻修繕、永續治理的工程思維，對比如今榔頭式、品牌化的治理邏輯，推崇大刀闊斧，忽視路口周邊市場、校園與居民的聲音，古時工程對環境條件與民生需求的細緻回應，反而更顯得踏實而珍貴

我們的城市如今追求人本交通與生活品質。當官方用「效率快得像在過火」這樣的戲謔詞彙來歌頌一項引發地方爭議的重大工程時，他們或許看不見的，是市場與街坊對民主程序退化的警惕，以及城市記憶逐漸消逝的無奈。一個好的城市，不應以「大榔頭」拆除了什麼又建造了什麼來定義，而應注意它如何細膩地對待生活在其中的人。公館圓環如今成為遺址，但這場陶醉於大榔頭的宣傳，或許只會讓每天在此通勤與生活的人，更清楚感受到城市治理與市民經驗之間的距離。

9日是李四川（右）在北市府上班的最後一天，市長蔣萬安（左）準備了多項禮物，也頒給他獎章。（台北市政府提供）9日是李四川（右）在北市府上班的最後一天，市長蔣萬安（左）準備了多項禮物，也頒給他獎章。（台北市政府提供）

（作者為台灣大學建築與城鄉研究所助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書