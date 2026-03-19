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自由開講》台灣棒球外交突破 照見藍白政治失焦

2026/03/19 10:00

◎ 袁冰凝

當外界普遍將卓揆赴日視為台日關係深化的象徵時，藍白陣營卻急著貼標籤，將矛頭指向包機是否「浪費公帑」；圖為國民黨立委徐巧芯（左）、王鴻薇（右）。（資料照，本報合成）當外界普遍將卓揆赴日視為台日關係深化的象徵時，藍白陣營卻急著貼標籤，將矛頭指向包機是否「浪費公帑」；圖為國民黨立委徐巧芯（左）、王鴻薇（右）。（資料照，本報合成）

行政院長卓榮泰赴東京觀賞世界棒球經典賽為台灣隊加油，表面看似單純的體育行程，卻在國際與國內政治場域引發截然不同的解讀。日本媒體普遍將此視為台日關係的重要象徵突破，而台灣藍白陣營卻急於質疑「公器私用」。同一事件出現如此落差，正映照出台灣外交視野與內部政治格局的分歧。

從外交史脈絡觀察，自一九七二年日本與中國建交後，台日雖無正式邦交，但長期透過民間與實質交流維持密切互動。此次現任行政院長踏上東京，即使形式上為私人行程，仍具有高度象徵意義。日本主流媒體如NHK朝日新聞皆指出，此舉在斷交後的歷史脈絡中極為罕見；The Japan Times則從區域安全角度解讀，將其置於近年台日戰略互信逐步升高的背景之下。外交互動未必始於正式會談，文化與體育交流往往成為突破政治限制的柔性管道，「棒球外交」正是典型案例。

當台灣在國際社會稍有能見度，中國往往立即動用外交壓力試圖阻斷往來。然而從國際法與外交實務觀察，日本依據一九七二年《中日聯合公報》處理對台關係，該文件並未禁止民間交流或非正式互動。中國動輒將正常往來貼上「違反一中原則」標籤，本質上是企圖以單方面政治框架限制其他國家的外交選擇

當日本政界與媒體普遍將卓揆赴日視為台日關係深化的象徵時，藍白陣營卻將焦點集中於包機費用與行政成本，試圖塑造「浪費公帑」的政治爭議，其格局落差不言可喻。

行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（資料照）行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（資料照）

外交從來不是單一事件，而是長期累積的互信與互動。東京巨蛋的一場球賽或許無法改變國際秩序，但在台灣走向國際舞台之際，若藍白仍忙於唱衰與阻擾，被削弱的將不只是一次外交契機，而是整體國家戰略的視野。

（作者為法務人員）

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