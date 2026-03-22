自由開講》3.14不只是圓周率：健康其實是一條「可走的路」

◎ 郭冠廷

在超高齡社會中，長者的健康並不是回到年輕時的狀態，而是在有限的身體條件下，找到「仍然可以行走的路」；示意圖。（資料照）

每年3月14日是著名的「π日」（Pi Day）。π，也就是圓周率3.14，是數學中描述圓形最重要的常數之一。對多數人而言，這似乎只是數學家的節日，但如果從公共健康的角度來看，π其實提醒我們一件更深刻的事情：健康並不是一個靜止的圓，而是一條需要被「走出來」的路。

在傳統醫療思維中，健康常被理解為一個理想狀態：沒有疾病、指標正常、檢查合格。但在真實世界中，人們並不是生活在理想空間，而是在充滿限制與條件的環境中前進。從數學角度來看，這更接近一種「次黎曼幾何」（Sub-Riemannian geometry）的世界。

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在黎曼幾何中，我們假設任何方向都可以自由移動；但在次黎曼幾何裡，移動是受到限制的，人只能沿著某些特定方向前進。換句話說，不是所有路都能走，但只要選擇正確的路徑，仍然可以抵達目的地。

健康，其實也是如此。

對高齡者而言，健康並不是回到年輕時的完美狀態，而是在有限的身體條件下，找到「仍然可以行走的路」。這條路往往由三個元素構成：醫療、運動與營養。醫療提供診斷與治療，運動維持身體功能，營養支撐身體修復與代謝。三者共同形成一種「可行的健康路徑」。

如果只依賴醫療，健康就像只依靠單一方向的移動，很容易陷入慢性病與失能的惡性循環。相反地，當醫療、運動與營養形成整合系統時，就像在次黎曼幾何中找到一條可行曲線（admissible path），即使路徑受到限制，人仍然可以逐步前進。

如果老了只依賴醫療照護，很容易陷入慢性病與失能的惡性循環。相反地，若與運動、營養形成整合系統，就能打造一條可行的健康曲線；示意圖。（圖取自freepik）

這也是高齡社會健康政策需要轉變的地方。面對超高齡社會，我們不能只用「治療疾病」的思維看待健康，而必須建立一個整合系統，讓長者在有限條件下仍能維持生活能力與行動空間。從社區運動方案、營養支持，到基層醫療整合，這些措施其實都是在為長者打造「可行的健康路徑」。

如果說π描述的是一個完美的圓，那麼現實生活更像是次黎曼空間中的曲線。我們未必能走最短的直線，但仍然可以找到一條通往健康的道路。

3月14日提醒我們，數學並不只存在於黑板與公式中，它也隱藏在生活與健康之中。當我們理解健康是一條需要被走出的路，而不是一個靜止的目標時，醫療、運動與營養便不再是彼此分離的領域，而是一個共同構成的健康軌跡。

真正的健康，不是回到理想的圓心，而是在限制之中，仍然能夠前進。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

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