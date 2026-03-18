自由開講》當戰爭瞄準決策核心：為何中國比伊朗更忌憚斬首戰略？

◎ 蕭錫惠

真正忌憚「斬首戰略」的國家可能不是伊朗，而是中國；示意圖。（美聯社檔案照）近年來在國際戰略研究中，一個被頻繁討論的概念是「斬首戰略」。所謂斬首戰略，是指透過精準打擊一個政權的最高領導層或決策中心，使整個政治與軍事指揮體系在短時間內失去核心，從而迅速改變戰略局勢。隨著衛星監控、精準飛彈與無人機技術的進步，這種戰略在二十一世紀愈來愈具有現實可能性。

在近期的中東局勢討論中，許多人將焦點放在伊朗，認為若領導層遭受打擊，將對政權穩定造成重大衝擊。然而從更宏觀的地緣政治結構來看，一些軍事學者指出，真正對斬首戰略最敏感、也最忌憚這種戰略的國家，其實可能不是伊朗，而是中國。

首先，在於權力結構的高度集中

在中國的政治體系中，最高領導人同時掌握黨、國家與軍隊三個核心權力。中國國家主席習近平同時也是中國共產黨總書記與中央軍事委員會主席，意味著最高戰略決策、政治權力與軍事指揮都集中在同一個權力核心。這種結構在平時可以確保政策執行的高度一致，但在極端情境下，也可能形成一種戰略上的單點脆弱。

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其次，是軍事指揮體系的設計

中國人民解放軍的指揮系統由中央軍事委員會統一領導，強調「黨指揮槍」的原則。這種制度確保軍隊絕對服從政治領導，但同時也意味著軍事決策高度依賴最高領導層。一旦核心決策中心遭受打擊，整個指揮鏈在短時間內可能出現混亂與不確定性。

德國軍事思想家克勞塞維茨在《戰爭論》中提出「戰爭重心」的概念，指出戰爭的關鍵在於打擊對手最重要的力量來源。對於高度集權的政治體制而言，這個力量來源往往不是某一支軍隊，而是整個決策核心本身。當決策中心成為戰略目標時，高度集權的體制自然更容易受到衝擊。

中國人民解放軍的指揮系統由中央軍事委員會統一領導，這種制度在確保軍隊的絕對服從性外，也同時意味著軍事決策高度依賴最高領導層。（歐新社檔案照）最後，是現代戰爭技術帶來的變化

過去的戰爭主要是消耗戰與領土戰，但在精準打擊與資訊戰時代，戰爭的焦點逐漸轉向決策系統本身。衛星偵察、電子情報與人工智慧分析，使得定位高層目標變得更加容易；遠程精準武器則使打擊指揮中心在技術上變得可行。戰爭不再只是摧毀軍事力量，而可能直接瞄準對手的決策能力。

因此，斬首戰略在許多戰略討論中被視為一種威懾訊號。其目的未必是實際消滅某個領導人，而是讓對手意識到，在現代戰爭中沒有任何權力核心是完全安全的。這種心理上的威懾，往往比戰場上的勝負更具有長期影響。

對台海局勢而言，這種戰略討論同樣具有重要意義。如果未來出現區域衝突，戰爭的形態可能不再只是傳統的海空作戰，而可能同時包含資訊戰、網路攻擊與指揮系統打擊。換句話說，未來戰爭的核心不一定是摧毀對手的軍隊，而可能是瓦解其決策能力。

在精準打擊與資訊戰時代，戰爭的形態可能包含網路攻擊與指揮系統打擊；示意圖。（路透檔案照）然而也必須指出，斬首戰略並不是萬能的。歷史經驗顯示，打擊領導層並不一定能立即結束衝突，有時反而可能導致更激烈的報復與更長期的動盪。對於擁有核武或大規模軍事力量的國家而言，任何針對領導層的打擊都可能帶來高度不可預測的後果。

從更深層的角度來看，斬首戰略揭示的是不同政治體制在戰爭中的結構性差異。當權力高度集中於單一核心時，整個國家的安全與穩定也會與這個核心緊密相連。一旦核心受到威脅，整個體系便可能面臨巨大震盪。

在精準打擊與資訊戰快速發展的時代，戰爭不再只是軍隊之間的對抗，而可能直接指向權力本身。當政治與軍事權力過度集中於單一核心時，這個核心同時也成為整個體系最脆弱、也最需要被保護的戰略重心。

（作者為自由撰稿人）

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