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自由開講》東京巨蛋的躍進：在認同渴望中鑄造台灣的內在實力

2026/03/17 15:00

◎ 張裕焯

行政院長卓榮泰於經典賽期間包機赴日觀戰，具外交突破的象徵意義。然關於包機是否動用公帑，他也在13日開記者會，公開費用收據。（資料照）行政院長卓榮泰於經典賽期間包機赴日觀戰，具外交突破的象徵意義。然關於包機是否動用公帑，他也在13日開記者會，公開費用收據。（資料照）隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）的熱潮席捲全台，台灣隊在東京巨蛋的奮戰再次點燃了全民的熱血。這股熱潮不只是台灣集體意志的展現，更體現在昔日亞洲之虎自始不願受桎梏的野性。期間行政院長卓榮泰此快閃赴日觀戰，則在熱血的賽事之上，疊加了深層的外交意涵與認同啟示

棒球在台灣從來就不只是球類競技，而是「國族韌性」的代名詞。當台灣隊在東京巨蛋奮力揮棒，全台不分世代的沸騰，體現了台灣人渴望在國際擂台上「與列強平起平坐」的迫切。這種熱衷，源於我們在國際社會中長期被消音的委屈，而球場上的得分與贏球，是台灣人唯一能即時、直觀且理直氣壯向世界宣告「我們存在」的高光時刻。

在這樣的背景下，卓揆以「私人行程」為名現身東京巨蛋，其意義早已跨越了單純的加油。在台日斷交54年的政治封鎖下，閣揆級官員成功踏上日本領土並在公開場合露面，這是一次精巧的「柔性外交突破」。它利用了棒球的去政治化特質，實質上測試並擴張了台日非正式關係的邊界。對於渴望被國際社會視為「正常國家」的台灣人而言，這無疑是一劑強心針。

從晶圓到珍珠奶茶，這種對認同的渴望，如同島嶼的靈魂，不僅體現在棒球，更再現在台灣的各個領域。台灣人對半導體與台積電的守護，正基於這種「被世界看見」的認同感；李安在奧斯卡領獎台上提及台灣，妮妃雅（Nymphia Wind）在國際選秀中展現多元價值，夜市美食被《米其林》肯定，每當台灣元素在國際露臉，都能激起如棒球奪冠般的民族自豪，棒球尤具代表性。

台灣人對認同的渴望，更體現在各個領域，如對半導體與台積電的守護，正是基於這種「被世界看見」的認同感；示意圖。（路透檔案照）台灣人對認同的渴望，更體現在各個領域，如對半導體與台積電的守護，正是基於這種「被世界看見」的認同感；示意圖。（路透檔案照）

卓榮泰此行的成功，與當前的地緣政治態勢互為因果，正因為國際社會日益重視台灣的戰略地位與民主價值，才有了此次閣揆赴日的空間，換言之，若日本不同意卓揆入境，哪來這受矚目的一幕？

反觀國內與中國政府隔海唱和的反對者便顯得不識大體，以質疑經費與程序為抗議手段更突顯中國宮廷文化的酸腐氣

面對來自敵國的喧囂，台灣人更應深耕自身，一次又一次的在世人面前展現各種內在孕育的真材實料，同時體現自身的豐富與優越，對國際如此，對中國也是。聖經約翰一書曾言：「那在你們裡面的，比那在世界上的更大。」這句話或可為台灣生存之道的詮釋。

（作者從商）

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