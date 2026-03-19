早期乳癌沒有症狀，必須定期接受乳房超音波及乳房攝影才能早期發現。針對可疑的乳房腫瘤或微小鈣化點，外科醫師會進行「取樣切片檢查」，確認病灶為良性或惡性。

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乳癌檢查發現身體長東西別緊張，本文將一步一步帶您看該怎麼做。（取自貼文）

乳房檢查發現「怪東西」，下一步該怎麼辦？

早期乳癌沒有症狀，必須定期接受乳房超音波及乳房攝影才能早期發現。針對可疑的乳房腫瘤或微小鈣化點，外科醫師會進行「取樣切片檢查」，確認病灶為良性或惡性。

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什麼是切片檢查？只有切一片嗎？

外科醫師會先進行「取樣」，取出檢體後，病理科醫師會將檢體「切片」才能在顯微鏡底下判讀並完成病理報告。所以不是切一片而已喔！

常見的取樣方式有3種，粗針取樣、手術取樣、乳房真空輔助微創手術取樣，後兩者能夠取得較多的檢體，幫助獲得更準確的診斷。

粗針切片取樣後，通常腫瘤還在，後面兩種方式幾乎等同移除腫瘤。

若病理報告顯示為「良性」而且想要移除怎麼辦？

可以選擇「傳統手術」、「內視鏡手術」、或「乳房真空微創手術」。

什麼狀況之下，即使「良性」也建議移除腫瘤呢？

如果腫瘤範圍較大、較分散、數量多，取樣可能會有誤差，需切除完整病灶來化驗；其次，若影像看起來非常可疑，但是切片結果卻是良性；或者有些良性腫瘤的病變風險較高 ，也會建議切除，避免惡化；若腫瘤持續變大、外觀有變化，或不願承受心理壓力者，以及不方便定期追蹤者，都會建議切除來解除不安。

相較於傳統手術，乳房真空微創手術傷口較小，約為0.3至0.5公分。在超音波引導下，入針一次即可完成。

術後疼痛較少、恢復期較短、也能較好的維持乳房外觀，即使為多發性腫瘤，也只需要一個小傷口，就能移除。

如果病理報告為「惡性」怎麼辦？

如果病理報告顯示為「惡性」，醫師便會根據乳癌亞型擬定治療計畫。

只要是癌症，無論先前是進行傳統手術還是微創手術，都需要進行以下的治療計畫：1、再次手術進行擴大切除 2、淋巴取樣 3、塑型 4、放射線治療/化學治療。

若需施打化療藥物，一般需要植入「人工血管」，確保化學治療的品質、安全及患者的舒適度。植入後不會影響日常活動，可以正常運動，也可以游泳喔！

何時會使用腫瘤標記夾？

化療前做定位，化療後即使腫瘤縮小到看不見，也知道原本位置；也常用於術後追蹤治療上。

小小一片不會影響生活、不會感染，過海關也不會有問題喔！

只要接受正規治療，早期乳癌的五年存活率可超過九成，請務必定期接受檢查，才能早期發現、早期治療！

本文經授權轉載自【照護線上】乳房檢查發現「怪東西」，下一步該怎麼辦？

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