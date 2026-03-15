名家分享～曾淯菁》沙國啟動繞海峽管線：美伊戰爭的能源棋局開始改寫

中東戰火延燒，全球油價受波及，在荷姆茲海峽面臨封鎖風險之際，沙烏地阿美總裁兼執行長Amin Nasser提供重要的原油出口替代路線──連接波斯灣與紅海的東西管道，將在未來幾天達到一日滿載700萬桶的量。對能源市場而言，這是一個微妙但關鍵的變化——只要供應沒有真正崩潰，油價往往會在心理區間震盪，而不是無限飆升。

◎ 曾淯菁

中東戰爭從導彈開始，但「油價」往往決定戰爭走向。

就在市場擔心荷姆茲海峽可能被封鎖時，沙烏地阿拉伯已經先做了一件非常重要的事情——

請繼續往下閱讀...

把石油管線開到最大。

橫跨整個阿拉伯半島的East-West Pipeline，正把波斯灣原油直接送往紅海延布港（Yanbu），「完全繞過」荷姆茲海峽。

據CNBC報導，Aramco CEO Amin Nasser在財報電話會議上說管道將在「接下來幾天」達到滿載7百萬桶/日！

沙烏地阿拉伯國家石油公司總裁兼執行長Amin Nasser。（路透檔案照）

這表示，伊朗握在手中的「能源武器」，突然少了一半子彈。

阿聯酋也同步提高Habshan-Fujairah管線的輸送能力，將原油直接送往阿曼灣港口。

兩條替代路線加總約850萬桶，足以分流相當可觀比例（3-4成）的荷姆茲海峽的運量。

對能源市場而言，這是一個微妙但關鍵的變化——

只要供應沒有真正崩潰，油價往往會在心理區間震盪，而不是無限飆升。

換句話說，只要布倫特原油維持在100美元上下，全球經濟仍然可以勉強運作。

美軍開攻Kharg Island：波斯灣最昂貴的一小塊土地

然而，中東這場能源博弈真正的焦點，不是荷姆茲而是Kharg Island。

這座面積只有二十平方公里的小島，掌握了伊朗將近九成的原油出口。

如果把伊朗經濟想像成一條動脈，那麼Kharg就是那個動脈口。

幾十年來，德黑蘭始終握著一張能源王牌：

荷姆茲海峽。

全球約五分之一的石油運輸必須通過這條狹窄水道，只要伊朗擺出封鎖姿態，油價往往立刻上漲。

但這一次，美軍選擇的是精準的戰術。

川普政府對Kharg島進行大規模空襲，摧毀導彈庫、地雷儲存設施與防空系統，卻「刻意避開」所有石油設施。

這種「只打軍事、不碰石油」的打法，其實透露出非常清楚的訊號：

Kharg不是目標，而是人質。

換句話說，戰略訊息是：

「要不要繼續威脅封鎖海峽，你自己想清楚。」

美國總統川普於3月13日對伊朗哈爾格島的軍事設施發動了大規模攻擊；圖為哈爾格島衛星圖像。（歐新社檔案照）

Kharg戰略的報酬與風險

從戰略角度看，這種操作確實有幾個優點。

首先，它避免立刻引爆全球能源市場

如果Kharg的油碼頭與儲油設施被全面摧毀，伊朗每天約150萬桶出口將瞬間蒸發。

由於這些石油主要流向中國，一旦中國必須改向其他來源競標，油價很可能迅速衝上120甚至150美元。

對任何美國總統而言，這種情況幾乎等同政治自殺。

其次，Kharg同時具備經濟勒索效果

伊朗外匯收入很大程度依賴對中國的折扣石油出口。

一旦Kharg的裝船能力受到威脅，德黑蘭財政將迅速吃緊。

革命衛隊或許不太在乎平民生活，但如果士兵開始領不到薪水，戰爭意志往往會出現裂縫。

然而這種策略同樣存在風險。

最大問題是時間。

伊朗政權對經濟消耗的忍耐力，往往高於民主國家。

對德黑蘭而言，幾個月的困境不算世界末日。

但對華盛頓而言，幾個月的高油價卻可能意味著期中選舉災難。

另一個問題是戰事Escalation。

只要Kharg仍然完好，伊朗仍保留石油收入。

但若某天美軍真的摧毀石油設施，衝突很可能立刻升級。

屆時沙烏地與阿聯酋的油田與港口，都可能成為報復目標。

3月14日，阿聯酋一處大型能源設施升起濃煙，這似乎是繼美國襲擊伊朗哈爾克島數小時後，海灣地區石油設施遭受的最新一次襲擊。（法新社檔案照）

川普的政治算盤

真正的關鍵，其實不在德黑蘭，而在華盛頓。

川普目前的敘事重點是：

「我沒有開啟新戰爭，而是終結47年的伊朗威脅。」

這種說法在政治上聽起來很有氣勢，但選民通常關心的事情其實更簡單。

汽油價格。

2026年的期中選舉正在倒數。

如果油價長期停在100美元附近，政治壓力仍然可以承受。

但一旦突破120甚至150，情況就會完全不同。

美國選民大多不關心國際局勢，很少因為外交戰略投票，卻經常因為生活成本翻臉。

由於中東衝突導致波斯灣石油和天然氣運輸延遲，美國汽油價格一夜之間平均上漲了11美分。（歐新社檔案照）

如果共和黨在期中選舉失去眾議院，接下來兩年的華盛頓政治生活恐怕會相當「精彩」：

法案寸步難行，調查委員會滿天飛，順便附贈幾場彈劾表演。

相比之下，許多共和黨基層選民真正關心的議題其實更務實——

邊境政策、經濟，以及SAVE Act。

伊朗問題，在優先順位上其實排得沒有那麼前面。

因此，一個相當現實的判斷逐漸浮現：

如果油價穩住，川普會繼續施壓。

如果油價持續上升，「戰略收縮」的機率也會迅速提高。

這場博弈最終會如何收場，目前誰也說不準。

唯一可以確定的是——

真正決定戰爭節奏的，很可能不是導彈，而是油價。

如果油價能穩在100美元左右，這場戰爭恐怕還會持續一段時間，但六月是警戒線，因為七月後通常媒體焦點會繞在期中選舉。

畢竟川普終究是川普。

當他看到機會時，往往會出手——即使那條路看起來危機四伏。

但川普也是川普。

但若油價真的衝上150美元，那麼華盛頓的戰略耐心大概也會迅速蒸發。

若油價真的衝上150美元，那麼川普的戰略耐心大概也會迅速消失。（路透檔案照）

（作者為資深媒體人）

本文經授權轉載自曾淯菁臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法