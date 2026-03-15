名家分享~James Jseng》台灣的石油夠不夠用？

只要4月前船期能順利從非中東地區補位，台灣的電力跟民生暫時不會有大問題，但這場戰爭再次提醒我們，能源多元化跟儲能建設，就是最實質也最急迫的國安策略。

◎ James Jseng

面對這次美伊戰爭引發的全球能源緊張，很多人到這個時候才在恐慌：台灣的石油夠嗎？我們會斷氣嗎？現在國際油價已經一度衝向每桶119美元，荷姆茲海峽的肅殺氣氛，確實正直接考驗台灣的能源韌性，那就讓我們來看看台灣的能源準備實力，到底能不能挺過去？

荷姆茲海峽的肅殺氣氛，正直接考驗台灣的能源韌性。（路透檔案照）台灣的兩種能源儲備目前呈現很大的差別，石油相對穩健，但天然氣（LNG）是我們最脆弱的一環。

石油儲備

* 目前存量：約146天

* 法定標準：90天

* 現況評估：非常充足。政府與民間合作儲備，即便海路完全中斷，還可以支撐近5個月。

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天然氣（LNG）

* 目前存量：約11.5天

* 2026年目標：11天

* 現況評估：命懸一線。受限於儲槽容量，天數極短，一旦船期延誤超過兩週，電力供應將面臨紅燈警告。

發電燃煤

* 目前存量：約39天

* 法定標準：30天以上

* 現況評估：穩定，作為天然氣供應不穩時的關鍵「保命符」。

在供應來源的部分，我們正在逐漸脫離對中東的依賴，為了降低風險，台灣近年積極將購油、購氣來源轉向非衝突區。

石油主要來源

* 沙烏地阿拉伯（約40%）

* 美國（約21%）

* 科威特（約17%）

* 阿拉伯聯合大公國（約12%）2026台灣能源可用分析。（取自貼文）

天然氣主要來源

* 澳洲（約38%）：目前台灣最大的穩定氣源。

* 卡達（約30%）：受戰火威脅最大的供應點。

* 美國（約11%）：剛好我們本來就要擴大對美採購，現在也可以規避海峽鎖。

在應對目前的緊張態勢下，我們有三大緊急戰術

1. 搶氣調度：分散風險

經濟部已要求中油優先從非中東地區（如澳洲、美國）調度3、4月的現貨，如果卡達氣源受阻，將透過「亞洲互援機制」跟日、韓協商換貨，確保4月前供應無虞。國際油價飆漲，政府已經啟動「雙緩漲」跟「緊急緩漲」機制，目前中油吸收了至少60%的油氣漲幅。（資料照）





2. 電力應變：以煤代氣

如果天然氣存量跌破7天，將重啟備用燃煤機組（如台中、興達電廠），並強制要求行政機關、學校節電20%，同時「道德勸說」高耗能產業（石化、鋼鐵）在尖峰時間降載。

3. 物價防線：加碼吸收

國際油價飆漲，政府已經啟動「雙緩漲」跟「緊急緩漲」機制，目前中油吸收了至少60%的油氣漲幅，搭配汽柴油貨物稅減徵50%，全力壓制通膨火苗。也就是說，基本上，石油我們夠用，但「天然氣」確實是考驗，雖然三接二期工程已在趕工，但在新儲槽完工前，這幾年我們都得跟時間賽跑。

只要4月前船期能順利從非中東地區補位，台灣的電力跟民生暫時不會有大問題，但這場戰爭再次提醒我們，能源多元化跟儲能建設，就是最實質也最急迫的國安策略。下次你再看到，有忽然醒過來的「環保團體」，選舉前就會發起公投的政治人物，反燃煤、反三接、反儲氣槽，這些人，基本上就是在弱化台灣的反封鎖能力，這些人就是在配合解放軍。

本文經授權轉載自James Jseng臉書





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