自由開講》核電不是靈丹 口號守不住能源安全

◎ 林仁斌

近期媒體以中東戰火與天然氣供應中斷為例，宣稱台灣能源危機迫在眉睫，並主張「能源安全破口浮現，快重啟核電」。然而，這種論述存在邏輯漏洞：它把單一風險直接轉換為政策必然，把核電神話化為唯一解方，並以政治攻防掩蓋制度分析。能源系統的複雜性因此被忽略，公共討論淪入權威與口號迷宮。

能源安全從不靠單一路徑。台灣孤島電網要求多元韌性，而非寄望大型集中核電；示意圖。（歐新社檔案照）能源安全從不靠單一路徑。台灣孤島電網要求多元韌性，而非寄望大型集中核電。安全涵蓋供應來源分散、備援機組、需求管理、儲能調度與價格穩定。天然氣依賴中東固然有風險，但將其直接轉化為核電必然性，是對制度治理的忽視。

核電本身也存在制度風險：建設成本高、核廢料處置長期、監管責任複雜，且依賴國際燃料供應鏈。報導卻選擇性引用企業與政治人物語錄，把個人立場當作政策依據，這是典型權威訴諸謬誤，無法取代跨領域、數據支撐的制度分析。報導常以政治人物責任、人身攻擊或標籤化語言掩蓋制度問題，討論焦點從能源治理轉向政治口水。這不僅無助解決問題，更削弱社會對理性政策制定的信任。

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理性的能源政策必須多目標比較：核電低碳與基載優勢要與建廠成本、核廢處理、調度彈性衡量；再生能源的間歇性需與儲能、智慧電網效益比較；燃氣與燃煤彈性則要考慮市場價格與供應鏈風險。任何依賴外部危機或名人語錄的決策，都是簡化思維，忽略跨世代成本。

核電本身也存在制度風險，如核廢料處置、監管責任複雜；圖為蘭嶼核廢料。（資料照，擷取自蘭嶼貯存場規劃報告」）能源治理是一項跨世代公共工程，需依據透明數據、跨黨派討論與制度性設計，而非政治口水、責任甩鍋或核電神話。政策討論若淪為話術秀，無論核電還是再生能源，都無法守住電力、守住安全，更守不住社會信任。能源政策的核心，是制度誠實、風險承擔與多維度治理。唯有回到制度分析與跨世代責任，台灣才能制定真正符合自身情境的能源策略，而非被口號牽著走。畢竟，能源政策不是技術信仰，而是制度責任。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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林仁斌

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