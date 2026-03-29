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自由開講》別讓「名人語錄」取代制度思辨：能源政策需要誠實

2026/03/29 17:00

◎ 林仁斌

近期部分報導多次引用政界人物與企業領袖談話，營造一種氛圍：台灣在核能問題上「曖昧不明」，甚至落後全球趨勢；彷彿只要點頭支持核電，就是理性、務實、跟上世界。然而，這種論述與其說是政策分析，不如說是言論堆疊。把幾句權威發言當作政策方向，容易簡化公共討論，也忽略了制度責任。

第一個錯誤，是將名人發言當作政策依據。

無論政治人物的表態，還是企業領袖的提醒，都不能直接轉換成能源政策決策。政治人物有策略考量，企業領袖關心的是產業供電穩定與成本競爭力，這些立場可以理解，但不能取代制度設計。能源政策涉及建設期程、財務風險、事故責任與核廢料處置，訴諸權威，不等於完成完整論證。

法國總統馬克宏（左起）、歐盟執委會主席馮德萊恩與國際原子能總署署長葛羅西3月10日在法國出席歐盟核能高峰會，馮德萊恩宣示重返核能。（法新社檔案照）法國總統馬克宏（左起）、歐盟執委會主席馮德萊恩與國際原子能總署署長葛羅西3月10日在法國出席歐盟核能高峰會，馮德萊恩宣示重返核能。（法新社檔案照）第二個錯誤，是製造「理性vs意識形態」假二分。

報導語氣容易給人印象：支持核電即理性務實，質疑核電則受意識形態影響。能源選擇本質上是多目標權衡—成本、供電安全、碳排減量、社會接受度與長期治理能力。若將核電與其他能源選項對立，但未比較建設時間、資本成本、系統彈性及替代方案，複雜議題便容易被簡化為標籤對抗。

第三個錯誤，是偷換「能源安全」概念。

核電提供穩定基載，但能源安全不僅看出力總量，還要看系統韌性與風險集中度。核電高資本、建設期長、調度彈性低，一旦事故或停機，衝擊可能非常大。相較之下，再生能源搭配儲能與智慧電網，雖有間歇性，但透過分散化與技術整合，可提升整體彈性。真正的安全，是風險分散，而非押注單一電源。

第四個錯誤，是淡化核廢料與跨世代責任。

核廢料不是技術枝節，而是治理問題。最終處置場址在哪裡？地方如何承擔？監管機制如何長期維持？這些問題全球仍在摸索。若僅強調「穩定」與「高能量密度」，而忽略數十年甚至百年的責任安排，論述便不完整，而呈現選擇性視角。

更現實的是，核電建置期往往十年以上，工程延宕、成本超支屢見不鮮。當全球能源技術快速變化，將希望寄託於高風險、長周期方案，本身需要嚴謹的財務與制度評估，而非僅憑政治語錄背書。

核廢料不是技術枝節，而是治理問題。圖為核三廠內的低階核廢料。（資料照）核廢料不是技術枝節，而是治理問題。圖為核三廠內的低階核廢料。（資料照） 能源政策不是名人背書的舞台，也不是僅憑一句提醒就能決定方向。真正負責任的討論，應回到制度誠實與風險承擔：誰出資、誰負責、誰承擔長期成本？

若這些問題未被清楚回答，再多的權威發言，也只是聲量，而非政策答案。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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