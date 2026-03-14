名家分享~許政維》藍白的「四大政策願景」 滿滿的尷尬感~

坦白說，讀完這份東西，我心裡只浮出滿滿的尷尬：這根本是把過去十年民進黨政府推過、做過，甚至被他們自己罵到狗血淋頭的政策，隨便拿個新資料夾裝起來，貼上藍白聯名的山寨標籤。政治圈抄作業本來就很常見，但抄完還敢開記者會假裝自己剛發明，這種臉皮厚度真的是世界奇觀。

◎ 許政維

今天（3/14）國民黨跟民眾黨搞了一個所謂「四大政策願景」，喊出「逐夢台灣，許你未來」。兩黨主席手牽手開記者會，把這份文件捧成在野合作的新里程碑，甚至狂妄地暗示這是未來聯合執政的藍圖。

國眾兩黨於3月14日舉行「逐夢台灣 許你未來」共同願景記者會。圖為兩黨主席會後握手。（資料照） 坦白說，讀完這份東西，我心裡只浮出滿滿的尷尬：這根本是把過去十年民進黨政府推過、做過，甚至被他們自己罵到狗血淋頭的政策，隨便拿個新資料夾裝起來，貼上藍白聯名的山寨標籤。

政治圈抄作業本來就很常見，但抄完還敢開記者會假裝自己剛發明，這種臉皮厚度真的是世界奇觀。

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先看社會福利。

藍白端出的長者疫苗補助、智慧照護、敬老卡擴大、幸福小黃跟友善育兒職場。#任何稍微關心臺灣政策的人對這些詞彙都不會陌生。長照體系、疫苗補助與托育公共化，本來就是蔡英文政府一路挨罵一路建構起來的政策。如今國民黨把這些項目列成清單，彷彿端出一桌滿漢全席。

但大家都不是金魚腦，過去在立法院審預算，藍營最愛痛罵這些是「福利擴張」、「債留子孫」。時間走到2026年3月14日，這套架構已經變成社會共識，當初的反對者突然全搖身一變成了倡議者。

這透露了一個再明確不過的訊號：民進黨把社會政策推到某個高度，對手就算在不爽，最後也只能乖乖吞下去跟著喊。

長照體系是蔡英文總統任內，一路挨罵一路建構起來的政策。（資料照） 接著看居住政策。

藍白弄了個「三宅一生」，包裝社會住宅、可負擔住宅與高齡住宅，還加上通用設計。這名字聽起來像某個過氣的建案廣告。拆開來看，全都是過去十年居住政策的老調重彈。現在國民黨高喊要「大力蓋社宅」，那個激動的語氣，簡直像哥倫布剛發現新大陸。

其中最可笑的盲點在於，居住正義真正的深水區是稅制與土地利益。囤房稅、空屋稅、建商與地主的利益結構，這些才是高房價的病灶。藍白願景裡對這些要命的關鍵連碰都不敢碰，文字包裝得再華麗，刀鋒全都是鈍的。

國民黨高喊要「大力蓋社宅」，是過去十年居住政策的老調重彈。圖為台南社宅「宜居小東」。（資料照） 至於能源與環境政策更是精神分裂到不行。

藍營長年把能源轉型抹黑成一場浩劫，成天喊光電破壞環境、風電圖利廠商。然後現在他們的文件裡居然出現了「減碳社區」、「低碳運具」、「永續能源」。

這些詞彙本來就是全球氣候治理的剛性要求，臺灣這幾年是咬著牙被迫跟上美日供應鏈的腳步，每一步都伴隨著極大的政治代價。藍白現在跟著唸同一套經，說穿了就是現實逼出來的。國際市場的標準就擺在那，高碳排就是等著被踢出局。

臺灣想活在科技產業核心，就逃不掉淨零轉型。藍白嘴巴上罵得難聽，身體倒是誠實地靠向這條路線。

藍營長年把能源轉型抹黑成一場浩劫，成天喊光電破壞環境。（資料照）

AI政策也一樣荒謬。

文件裡提的智慧城市與數位轉型，讀起來完全就是地方政府發包的二流公關稿。臺灣真正的AI命脈建立在半導體、資料基礎建設與國際戰略位置。中央政府好不容易開始把AI跟國安、資訊戰防禦綁在一起；藍白卻把視角縮水成單純的「市政AI大腦」。

當全世界都在防堵中共科技滲透、討論資料主權的時候，臺灣如果只停留在弄個智慧交通APP或觀光推薦系統，等於是在科技革命的戰場前線擺攤賣螺螄粉，甚至連攤位被中共駭客入侵了都不知道。格局小到這種地步，真的讓人冷汗直流。

這份藍白合文件看透了，就會明白 #臺灣這十年的政治議程完全是由民進黨主導的。社宅、長照、能源轉型與AI產業，這些硬核題目沒人繞得開，所以在野黨只能假裝『重新發現』它們。

AI已經和國安、資訊戰防禦綁在一起，全世界都在防堵中共科技滲透。（路透檔案照）

（作者為台北市民）

本文經授權轉載自許政維（許達達）臉書

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