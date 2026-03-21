自由開講》真正的言論自由 始於政黨輪替！

◎ 陳學獎

台灣雖在1987年7月15日宣布解除長達38年又56天的《臺灣省戒嚴令》。但是台灣警備總司令部所掌控的相關業務，並未在同一時間隨即完全解除，威權統治的恐怖陰霾，還是深植人心好長一段時間，才隨著政黨輪替漸漸淡去，讓人民真正感受言論上的自由！

2000年陳水扁（右）當選總統，實現台灣首次政黨輪替。（資料照）在戒嚴時期，警總可謂是凌駕軍警情治單位之上的特務機關，在蔣家威權治國的時代，警方提報流氓管訓，均要經過警總各分區司令部審核通過，才能完成流氓認定移送管訓。

記得在1989到1991年（民國78到80年）間，我曾送過公文去位在桃園的北警部認審，民間傳說著：『混兄弟的，不怕被關有期徒刑七年，而最怕三年的管訓』。為什麼？因為七年有期徒刑，若在監表現良好的話，或許刑期對折或遇到大赦減刑，頂多2至3年就能假釋出獄。但是『管訓』是算足年月日的，三年就三年，且期滿出獄後，還要受警方列管輔導考核，隨時會有再被提報的可能性！因此，才有人『一清專案』之後，又被『二清入獄』，甚至『三度管訓』的都有。

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再來，戒嚴時期的「黃皮書」可說是警總威權下的產物，因其手冊封面是黃色的且被列為『機密』文件，故簡稱為黃皮書。是針對國內涉嫌叛亂份子服刑完畢後，責由轄區派出所負責後續的監控、輔導、考核等列管到紀錄。並非每個警勤區都有，也不是每個警察都有機會碰到，或許我比較幸運，轄內住有輔考對象。

當我接管後深入查訪當事者了解原委，並藉由戶口查察多次與其家屬詳談得知：當初那些罪證多半是治安當局為打壓台灣島內知識份子，而設計誣陷「扣帽子」的捏造事件，好讓這些特務機關有績效可作為呈報。

在戒嚴時期，警總可謂是凌駕軍警情治單位之上的特務機關。圖為台灣警備總司令部旗。（取自維基百科）某次這位輔考對象的太太，在我訪查戶口之後，悄悄跟隨我下樓在樓梯口噤若寒蟬般地央求我說：『管區先生，是否可以拜託您以後不要按月二次來查察戶口，因為我們家兒子下個月要娶媳婦了！我深怕未來的媳婦以後發現會起疑，問說警察怎麼經常來我們家訪察，而別人家都沒有這樣多次的查訪頻率。如果要我配合派出所的訪查簽章，我可以隨時配合您的作業拿到樓下或巷子口給您簽章。』當我聽完後，看著她紅了眼眶殷切懇求的眼神，心中湧起一股黯然的心酸，便允諾答應其要求。

當時的黃皮書紀錄內容，不管你寫得再好，就算對象沒有再犯之虞，警察分局戶口組抑或警察局戶口科是無權撤銷列管的，亦都不敢呈報警總撤銷，只能繼續奉令行事遙遙無期的無奈列管，因為威權時代，是最高治安機關警總說了算！

（作者為公務員）

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