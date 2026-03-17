自由開講》伊朗戰爭教給台灣的那堂課

◎ 李其澤

美以聯軍對伊朗發動軍事打擊後的第一個夜晚，世界目睹了一個令傳統軍事邏輯錯愕的畫面：兩套造價逾十億美元的美製AN/TPY-2雷達系統，遭到造價僅約三萬美元的伊朗無人機癱瘓。成本交換比超過三萬比一。這不是個案，而是伊朗精心設計的戰略語法：一種以廉價消耗昂貴、以數量抵銷品質的現代不對稱戰爭。台灣，必須讀懂這個語法。

美軍AN/TPY-2機動長程空情觀測雷達，遭到造價僅約三萬美元的伊朗無人機癱瘓。（資料照，取自美國雷神公司官網）伊朗的戰略邏輯從不追求傳統意義上的「決戰勝利」。

德黑蘭清楚自身在常規軍力上無法匹敵美以聯軍，因此它選擇了另一條路：製造對手難以承受的成本。Shahed系列自殺式無人機每架僅約兩至五萬美元，卻迫使對方發射造價四百萬美元的愛國者攔截彈──成本交換比高達百比一乃至二百比一。據估算，在「史詩怒火行動」的最初十二天衝突中，美方及其盟友為應對伊朗的導彈與無人機攻勢，耗費了高達五十至百億美元的攔截彈藥，而伊朗的進攻成本僅是其數十分之一。這場「用白菜換黃金」的消耗戰，正在把軍事優勢轉化為對手的政治與財政重擔。

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台灣面對中國的處境，與伊朗面對美以，存在深刻的結構相似性。解放軍的數量優勢與日益現代化的軍備，使台灣在傳統「戰機對戰機、軍艦對軍艦」的對稱競賽中幾乎毫無勝算。台灣的出路，從來不是打造一支「縮小版解放軍」，而是讓每一艘解放軍兩棲登陸艦都面臨被廉價不對稱武器擊毀的高昂風險。賴清德政府2025年底提出的四百億美元「不對稱作戰特別預算」，其核心正是這個邏輯：大規模部署無人機群、機動反艦飛彈、智慧水雷與T-Dome多層防空網絡。政策方向是對的，但光有方向還不夠。

伊朗Shahed系列自殺式無人機，每架僅約兩至五萬美元。（美聯社檔案照）伊朗戰爭提供的第二堂課，關乎指揮體系的韌性。

面對美軍的精準空襲，伊朗依賴的是深藏地下的飛彈基地與去中心化的革命衛隊指揮網絡──即便部分指揮所被摧毀，各地部隊仍能各自為戰。解放軍攻台的首波打擊，必然以「斬首」與「手術刀」為戰術，摧毀台灣的指揮所、雷達站與通信節點。若主要指揮鏈在衝突首日便告中斷，整套不對稱武器的戰略價值將形同虛設。台灣必須確保在海底電纜被切斷、通信基礎設施遭到摧毀的極端情境下，前線基層部隊仍具備獨立作戰與發射反艦飛彈的能力。這不只是技術問題，更是指揮文化的根本轉型。

然而，借鑑伊朗，也必須正視台灣與伊朗之間不可忽視的根本差異。伊朗是一個坐擁陸地縱深的大國，有黎巴嫩真主黨、葉門胡塞武裝等代理人網絡可以在多條戰線分散對手注意力。台灣是一座海島，一旦遭到全面封鎖，無法像烏克蘭那樣透過陸地邊界獲取源源不絕的外援，也沒有任何代理人可以轉移焦點，所有戰火都將集中於本島。更關鍵的是，伊朗的「耐力戰」建立在威權體制的高壓動員與石油自給能力之上。民主台灣能源高度依賴進口，天然氣儲備天數極為有限，長期封鎖將在數週內引發嚴峻的民生危機。

民主台灣能源高度依賴進口，天然氣儲備天數極為有限，長期封鎖將在數週內引發嚴峻的民生危機。圖為中油第三液化天然氣接收站。（資料照，取自中油官網）這意味著，台灣的「持久戰」不能只靠軍隊，更取決於全社會的防衛韌性：

分散式的電網基礎設施、戰略物資的超前儲備、以及民眾在斷水斷電斷網情境下的心理抗壓能力。然而，台灣目前的民防準備現狀令人憂慮。訪談台灣防務圈的研究人員發現，漢光演習的「表演化」傾向依然嚴重，退役將領直言「演習全是做給媒體看的，之後什麼都不做」。彈藥庫存不足、後勤補給脆弱、備援通信系統殘缺⋯⋯這些才是台灣不對稱戰略最真實的致命弱點。

台灣確實擁有伊朗所沒有的戰略資產：台積電與半導體供應鏈。

這是台灣版本的「荷姆茲海峽槓桿」——全球90%以上的先進邏輯晶片仰賴台灣生產，任何針對台灣的軍事冒險都將引發全球科技供應鏈的災難性中斷。這是台灣在軍事之外最有力的嚇阻工具。但矽盾的前提，是台灣本身尚未被征服。矽盾不能取代軍事防衛，只能與之相輔相成。

伊朗的戰爭證明了一件事：弱勢方只要能有效操作成本與風險，就能讓超級大國投鼠忌器。台灣的不對稱戰略，從根本上說，不是為了「打贏」一場決定性的傳統戰爭，而是透過讓入侵代價高得難以承受，使戰爭從一開始便不值得發動。這是嚇阻的邏輯，也是台灣生存的邏輯。然而，問題從來不是「戰略方向對不對」，而是「台灣是否真的準備好了」。

台積電與半導體供應鏈，這是台灣版的「荷姆茲海峽槓桿」，全球90%以上的先進邏輯晶片仰賴台灣生產。（資料照）（作者為彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授）

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