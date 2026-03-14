汪浩時間》川普又拔掉一個習友友

古巴的「投降」並非偶然。在美軍物理消除馬杜羅、斷絕南美左翼供應鏈後，哈瓦那陷入了孤立無援的絕境。諷刺的是，古巴外長在關鍵時刻向王毅求救，得到的卻只是北京蒼白無力的口頭辭令。這再次證明了習近平這位「黑幫老大」在面對美軍硬實力時，除了犧牲「小弟」保全自已，根本毫無擔當。

◎ 汪浩

川習會前，獨裁聯盟的連鎖崩盤已從波斯灣延燒至加勒比海。隨著委內瑞拉馬杜羅被美軍生擒、伊朗神權體制在「史詩怒火」中滅頂，古巴共產黨總書記卡內爾最終在極限施壓下低頭，正式宣布與美國展開談判。這不僅是冷戰餘燼的終結，更是川普政府精準切斷中共「後院支點」的戰略絕殺。古巴正式宣布與美國展開談判，圖為古巴總統狄亞士-卡奈（左）與美國總統川普（右）。（法新社檔案照）

古巴的「投降」並非偶然。在美軍物理消除馬杜羅、斷絕南美左翼供應鏈後，哈瓦那陷入了孤立無援的絕境。諷刺的是，古巴外長在關鍵時刻向王毅求救，得到的卻只是北京蒼白無力的口頭辭令。這再次證明了習近平這位「黑幫老大」在面對美軍硬實力時，除了犧牲「小弟」保全自已，根本毫無擔當。古巴選擇釋放51名政治犯並與美談判，是看清了北京「一帶一路」戰略無法提供任何安全保障，唯有認清現實、擁抱美國才是生存正途。

從中東的伊朗到拉美的古巴，中共經營多年的「反美獨裁聯盟」已土崩瓦解。川普用實力證明了美國可以抹除任何不聽話的政權；示意圖。（路透檔案照）從中東的伊朗到拉美的古巴，中共經營多年的「反美獨裁聯盟」已土崩瓦解。川普用實力證明了美國可以抹除任何不聽話的政權。當中共的「左臂右膀」被一一斬斷，國際社會正目睹一個空洞大國的戰略孤立。現在，牆頭草的末日已近，剩下的唯有陷入戰火泥沼的俄羅斯，與那個還在作「東升西降」大夢的二百斤傻仔。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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