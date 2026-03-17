自由開講》傅崐萁「反預算秀」 削弱台灣防衛能力

◎ 葉昱呈

國民黨立委傅崐萁近日在黨內新春團拜上大放厥詞，抨擊行政院一．二五兆元國防特別預算是「詐騙國人」，還揶揄中南部田裡蓋鐵皮屋「土法煉鋼做無人機」。此種指控荒謬且危險，赤裸裸暴露其對憲政程序與軍事專業的無知。依《立法院職權行使法》，特別預算必須經立院審查才能生效，絕非傅口中所謂「空白授權」。他將合法程序政治化，編織表演式「反預算秀」，完全忽視國家安全與長期戰力建設的重要性，將全民防衛置於高風險之中。國民黨立院黨團總召傅崐萁出席國民黨黨主席鄭麗文花蓮新春團拜，抨擊民進黨軍購案掏空台灣，還攻擊無人機是鐵皮屋內土法煉鋼。（資料照）

傅崐萁以美方公告的一一一億美元對比政院版一．二五兆元大肆渲染超支，實際上美國「知會國會價格」僅為初步參考，真正議價需經兩國協商，涉及運輸、組裝、後勤、基礎設施及戰力整合等專業費用。行政院八年期特別預算正是為完整戰力規劃而設，絕非隨意支出，而是法律與軍事上的必要安排。更荒謬的是，國民黨版三八〇〇億＋N元軍購條例不僅金額縮水，連戰堡、車堡與庫儲設施都未列入，智庫僅照抄公告價格，完全無視實務與法律程序，凸顯其立法智識的嚴重缺失。

美國在台協會AIT及國會跨黨派議員明確支持台灣四百億美元（約合新台幣一．二五兆元）軍購特別預算，強調「以實力求和平」。（圖取自美國在台協會臉書）美國在台協會AIT及國會跨黨派議員明確支持台灣四百億美元（約合新台幣一．二五兆元）軍購特別預算，強調「以實力求和平」。傅崐萁與國民黨縮水版本不僅漠視盟友意見與戰略需求，完全是政治作秀，實際是在削弱台灣防衛能力，危及國家安全。

傅崐萁混淆視聽、輕忽專業判斷，已對台灣戰力建設造成實質阻礙。立法院審查應以理性、專業和法律程序為根基，不能被政治作秀牽制，更不能讓空洞口號凌駕國家安全利益之上。

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（作者為公務員）

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