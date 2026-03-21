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自由開講》國民黨「反台獨」 背後的生存保衛戰

2026/03/21 11:00

◎ 黃義勝

在台灣政壇，常常聽到中國共產黨和中國國民黨高喊反對台獨。然而，同樣的口號背後，卻藏著截然不同的核心邏輯。中共的反對是為了「併吞」的領土野心；而國民黨的反對，更多時候是源於一種「失去最後棲身之所」的政治恐懼。

國民黨對於「新國家」的敏感，源於一九四九年的國共內戰。

國民黨的反對台獨，更多時候是源於一種「失去最後棲身之所」的政治恐懼。圖為國民黨中央黨部。（資料照）國民黨的反對台獨，更多時候是源於一種「失去最後棲身之所」的政治恐懼。圖為國民黨中央黨部。（資料照）那是國民黨差點「亡國」的經驗。曾經，國民黨統治著地圖上那片壯麗如「秋海棠」的廣大疆域，自詡為五千年中華正統的繼承者。然而，隨著軍事上的潰敗，他們被共產黨一路往南驅趕，最終跨越海峽，退守至形狀如「番薯」的台灣島。

對國民黨而言，一九四九年不僅是地理上的遷徙，更是政治生命的一場浩劫。

共產黨在北京建立了「中華人民共和國」，這不只是一個政權的更迭，更是一個「新國家」對「舊國家」的全面否定與取代。在那一刻起，國民黨在中國大陸的合法性被連根拔起。來到台灣後，他們將這股「失去領土」的創傷，轉化為對「中華民國」這塊招牌的瘋狂執著。因為這塊招牌，是他們與那片消失的「秋海棠」之間唯一的臍帶，也是他們能在這座番薯島上實施統治的唯一法統基礎。

如果說共產黨是透過建立一個「新國家」將國民黨趕出大陸，那麼在國民黨的潛意識裡，現今台灣的台獨運動（或稱國家正常化運動），簡直就是歷史驚人相似的重演。在國民黨的邏輯中，民進黨等本土勢力所追求的「台灣獨立」或建立「台灣共和國」，本質上與當年的共產黨無異——都是要藉由毀滅「舊國家」（中華民國）來建立「新國家」。

本土勢力主張住民自決，追求「台灣獨立」或建立「台灣共和國」，讓國民黨產生了強烈的生存危機感。（資料照）本土勢力主張住民自決，追求「台灣獨立」或建立「台灣共和國」，讓國民黨產生了強烈的生存危機感。（資料照）當這種「被驅逐」的焦慮與現實政治結合時，國民黨產生了強烈的生存危機感。

他們意識到，一旦「中華民國」這層外殼被剝去，一旦台灣正式走向獨立，他們過去賴以維繫的歷史論述、政黨圖騰，甚至是存在於國際社會的唯一身分，都將瞬間失效。在一個以「台灣」為名的全新國家裡，國民黨將從一個「曾經代表全中國的政黨」淪為一個「戰敗且無處可去的歷史殘留」。

這就是為什麼國民黨必須拼命守住「反台獨」這道防線。這不只是理念之爭，更是一場關於「政黨是否會消失」的保衛戰。他們害怕再一次被趕出歷史的舞台。對他們而言，「反台獨」是守護那塊殘存「秋海棠夢想」的最後堡壘。

（作者為大學生、準役男）

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